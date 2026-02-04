熱門科系版圖重洗 大學問公布百大竄黑馬

大學問網站今日公布「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，過去1年累計5468萬筆數據分析發現，就業確定性已成為高中生選系的核心指標。（記者林曉雲翻攝）

大學學測甫落幕，考生即將進入選填志願關鍵期。大學問網站今（4）日公布「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，過去1年累計5468萬筆數據分析發現，就業確定性已成為高中生選系的核心指標，「一畢業即有證照」或「可直接銜接半導體供應鏈」的科系，正全面改寫傳統熱門榜單。

大學問執行長魏佳卉表示，今年最大黑馬為嘉南藥理大學藥學系，首度擊敗一般大學，奪下百大熱門科系第1名，顯示就業穩定性與證照保障，已全面超越傳統校系排名；但台灣大學仍是年度最大贏家，共有14個科系進榜，其中國企（77名）、會計（91名）及工管（94名）首次入榜，呈現「大者恆大」的品牌集中效應。

請繼續往下閱讀...

魏佳卉指出，數據也反映頂尖大學「雙峰化」現象，頂標考生明顯向台大集中，成大及中央、中正、中山等中字輩學校面臨地緣與少子化雙重壓力，首次進入百大的校系多集中於中北部，包括清大電機（64名）、台科大設計（79名）、輔大金融國企（89名）、亞大心理（90名）、陽明交大醫學（93名）等，南部學校整體關注度相對偏低。

此外，魏佳卉表示，在非都會區與技職體系中，具國考證照的醫護與獸醫相關科系表現亮眼，除嘉藥藥學外，屏科大獸醫（20名）、大仁藥學（27名）、長庚科大護理（42名）、國北護護理（52名）、嘉大獸醫（60名）等，成為中段分數考生的重要防守型選擇。

半導體產業人才需求外溢效應持續擴大，工程與基礎科學學群同步受惠。除電機外，材料、化工、機械、物理與化學系關注度明顯上升，包括台大物理（119名）、清大材料（132名）、成大化工（140名）及台大化學（179名），顯示考生不再只鎖定資工電機，而是布局可轉入科技業的基礎學科。

魏佳卉表示，AI熱潮也由短期爆紅轉為結構性影響。傳統資工、資管系所因供給增加與生成式AI普及，關注度略有修正，反而是結合資訊與財經的跨域「AI＋專業」科系崛起，如陽明交大資管與財金（164名）、北科大資訊與財金管理（198名）成為新寵。

另在社會組方面，法律與財經仍居核心地位，政大法律（2名）、台大法律（10名）、東吳法律（11名）名次居前；教育學群則以輔導諮商表現最穩定，台師大心輔（31名）、國北教大心理諮商（53名）等反映心理健康需求升溫；在外語學群中，日文系受台日產業連動影響，關注度明顯高於其他語言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法