春節連假不中斷 新北污水下水道清疏24小時待命

專業清疏人員24小時待命，快速派員執行現場疏通作業。（水利局提供）

農曆春節將至，新北市政府水利局為確保連假期間市民生活環境整潔順暢，透過大數據分析歷年案件，鎖定污水下水道「易堵塞熱點」進行預防性清疏，並宣布春節9天連假期間清疏服務24小時不中斷，若發生緊急阻塞狀況，市民可隨時撥打免付費專線求助。

水利局長宋德仁指出，為降低春節期間污水下水道堵塞風險，已依據歷年案件資料分析，將重複發生阻塞的地點列為「易堵塞熱點」，並納入預防性清疏作業重點，主動加強巡檢與清疏。截至目前已完成40件巡查，其中10件在管線發生阻塞前即完成清疏，有效降低意外發生頻率。

宋德仁表示，春節是闔家團圓的重要時刻，水利局秉持「春節不中斷、協助隨時在」的服務精神，即便在9天連假期間，免付費清疏專線「0800-885717（幫幫我，清一清）」仍維持24小時輪班機制，專業技術人員隨時待命，第一時間處理突發狀況。

宋德仁提醒，農曆春節期間用水量增加，污水下水道負荷隨之上升，呼籲市民春節大掃除或烹飪後，切勿將大量油垢、廚餘或異物倒入洗碗槽或排水孔，以免造成管線阻塞。若發現排水不順或人孔蓋異常情形，請立即撥打24小時免付費清疏專線，由水利局專業團隊協助處理，確保春節期間環境乾淨、下水道通暢。

專業清疏人員接獲案件後，立即整理裝備前往協助民眾。（水利局提供）

專線人員接獲民眾反映污水管線堵塞後，通知專業清疏人員執行疏通作業。（水利局提供）

