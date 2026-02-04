鳳鼻頭考古教育館二期完工 動手互動帶你走進史前世界

高雄「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，特別強化「互動教育」。（高市文化局提供）

高雄「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，特別強化「互動教育」，不僅增設半戶外操作場域與多功能教室，更開發專屬教育推廣教具，打造成「能動手、能互動」的考古遊樂場，歡迎各級學校預約戶外教學。

高市文化局長王文翠表示，鳳鼻頭遺址涵括多文化層，內容豐富，完整展現台灣南部史前文化的演變歷程，也是國定遺址，鳳鼻頭考古教育館於2023年2月開館，包括展示鳳鼻頭周邊生態資源、遺址發掘過程的歷史變遷、鳳鼻頭遺址各文化層介紹、各種考古工具，及各類陶片、貝殼等出土物，搭配專屬設計的學習單，讓遊客留下深刻印象。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，鳳鼻頭考古教育館不只是保存機構，更是「活」的教室，二期工程特別強化互動教育，將帶領參觀者一步步走進橫跨數千年的史前世界，認識史前人的衣食住行、工具使用，還有他們怎麼和環境共存，讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險。

此次策展以「從現地出發，理解人類過去」為核心，規劃「隱藏的古物」、「史前人的食衣住行」及「我們與考古的距離」三大主題區，展覽內容打破時空隔閡，展示史前人類如何利用「陶紡輪」織布、使用「有槽石棒」製作樹皮布，生動呈現數千年前鳳山丘陵的生活樣貌。

「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，打造成「能動手、能互動」的考古遊樂場。（高市文化局提供）

鳳鼻頭考古教育館讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險。（高市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法