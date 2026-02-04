為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳鼻頭考古教育館二期完工 動手互動帶你走進史前世界

    2026/02/04 09:32 記者蘇福男／高雄報導
    高雄「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，特別強化「互動教育」。（高市文化局提供）

    高雄「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，特別強化「互動教育」。（高市文化局提供）

    高雄「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，特別強化「互動教育」，不僅增設半戶外操作場域與多功能教室，更開發專屬教育推廣教具，打造成「能動手、能互動」的考古遊樂場，歡迎各級學校預約戶外教學。

    高市文化局長王文翠表示，鳳鼻頭遺址涵括多文化層，內容豐富，完整展現台灣南部史前文化的演變歷程，也是國定遺址，鳳鼻頭考古教育館於2023年2月開館，包括展示鳳鼻頭周邊生態資源、遺址發掘過程的歷史變遷、鳳鼻頭遺址各文化層介紹、各種考古工具，及各類陶片、貝殼等出土物，搭配專屬設計的學習單，讓遊客留下深刻印象。

    文化局表示，鳳鼻頭考古教育館不只是保存機構，更是「活」的教室，二期工程特別強化互動教育，將帶領參觀者一步步走進橫跨數千年的史前世界，認識史前人的衣食住行、工具使用，還有他們怎麼和環境共存，讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險。

    此次策展以「從現地出發，理解人類過去」為核心，規劃「隱藏的古物」、「史前人的食衣住行」及「我們與考古的距離」三大主題區，展覽內容打破時空隔閡，展示史前人類如何利用「陶紡輪」織布、使用「有槽石棒」製作樹皮布，生動呈現數千年前鳳山丘陵的生活樣貌。

    「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，打造成「能動手、能互動」的考古遊樂場。（高市文化局提供）

    「鳳鼻頭考古教育館」二期工程完工，打造成「能動手、能互動」的考古遊樂場。（高市文化局提供）

    鳳鼻頭考古教育館讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險。（高市文化局提供）

    鳳鼻頭考古教育館讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險。（高市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播