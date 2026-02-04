為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    車輛常擦撞 頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通

    2026/02/04 09:44 記者蔡政珉／苗栗報導
    車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為改善前畫面。（縣府交工處提供）

    車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為改善前畫面。（縣府交工處提供）

    苗栗縣頭份市文化街32巷口因早期規劃問題，道路線型不良造成轉彎視距不足，行人與車輛爭道險象環生。縣議員徐功凡、蕭詠萱及當地里長多年來持續反映，建請政府介入改善。苗栗縣長鍾東錦實地會勘後，推動「瓶頸路口打通」作業，工程即將完工，農曆春節前提供民眾更安全道路。

    苗縣府交通工務處表示，此案總經費約1300萬元，其中「市區道路用地取得費」約1000萬元，由頭份市長羅雪珠支持並由市公所負擔；工程費300萬元則由縣府編列支應。交通工務處表示，經副議長等張淑芬在地議員協助，以及市民代表會主席溫宜靜及代表白珠珍等人積極與地主溝通後，順利與土地所有權人達成共識，完成協議價購與訂約作業。更要感謝地主對公共建設的支持，讓工程得以先行施工。

    縣府強調，目前廠商已進場積極趕工，工程將針對路口線型進行截彎取直與拓寬，預期完工後能大幅降低車輛衝突風險，並提供行人更友善的步行空間。縣府預計於2月12日完成全部改善作業，趕在春節開工初期為頭份市民送上一份交通安全大禮，讓當地交通不再「卡關」。

    車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為工程畫面。（縣府交工處提供）

    車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為工程畫面。（縣府交工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播