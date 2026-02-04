車輛常擦撞 頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通

車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為改善前畫面。（縣府交工處提供）

苗栗縣頭份市文化街32巷口因早期規劃問題，道路線型不良造成轉彎視距不足，行人與車輛爭道險象環生。縣議員徐功凡、蕭詠萱及當地里長多年來持續反映，建請政府介入改善。苗栗縣長鍾東錦實地會勘後，推動「瓶頸路口打通」作業，工程即將完工，農曆春節前提供民眾更安全道路。

苗縣府交通工務處表示，此案總經費約1300萬元，其中「市區道路用地取得費」約1000萬元，由頭份市長羅雪珠支持並由市公所負擔；工程費300萬元則由縣府編列支應。交通工務處表示，經副議長等張淑芬在地議員協助，以及市民代表會主席溫宜靜及代表白珠珍等人積極與地主溝通後，順利與土地所有權人達成共識，完成協議價購與訂約作業。更要感謝地主對公共建設的支持，讓工程得以先行施工。

縣府強調，目前廠商已進場積極趕工，工程將針對路口線型進行截彎取直與拓寬，預期完工後能大幅降低車輛衝突風險，並提供行人更友善的步行空間。縣府預計於2月12日完成全部改善作業，趕在春節開工初期為頭份市民送上一份交通安全大禮，讓當地交通不再「卡關」。

車輛常「擦撞」，頭份建國路、文化街「瓶頸路口」將打通。圖為工程畫面。（縣府交工處提供）

