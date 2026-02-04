立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布

彰化市水月台路七彩九重葛花牆如七彩瀑布傾瀉而下，花團錦簇。（圖由米諾斯提供）

美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。

生態攝影家米諾斯說，這處七彩九重葛秘境，離74甲東外環道與縣道139線路口處不遠，這道花海牆面最大特色就是九重葛有多達5、6種花色，牆高約8公尺，長約百公尺，多種花色的九重葛井然有序間隔並排，形成七彩花海。

這處花海的花色分別有酒紅、深紫、粉白、金黃、桃紅等鮮艷色彩，粉白色的優雅、深紫色的神祕、桃紅色的艷麗，垂墜而下的花朵形成五顏六色的花瀑，非常適合駐足欣賞。

米諾斯表示，七彩九重葛現在開得最美，萬紫千紅的浪漫美景，連日來已吸引不少遊客前往拍照打卡，花期預計到2月中旬，要拍美美的七彩九重葛就趁現在。

