來台念書不孤單 台南這樣照顧境外生當最強後盾

台南制度化訪視關懷打造友善境外生學習與實習環境。（圖由南市勞工局提供）

因應新南向政策推動，以及境外學生來台就學、實習人數逐年增加，台南市以制度化訪視與跨單位合作，持續推動「境外生訪視關懷服務」，兼顧學習權益與勞動保障，打造更安全、友善的學習與工作環境。

市長黃偉哲表示，境外生不只是來台求學的學生，更是城市重要的學習與勞動夥伴。要吸引並留住國際人才，政府必須與企業保持良好溝通，市府的角色不只是管理者，更是連結學校、企業與學生的支持橋梁。

黃偉哲指出，境外生年紀較輕、身處異地，生活輔導與及時關懷格外重要。他肯定勞工局結合學校、企業與學生三方的訪視模式，讓問題能及早被發現、被處理，讓學生安心求學、穩定就業。

勞工局長王鑫基說明，台南市自2018年全國首創「新南向訪視關懷服務」，主動走入校園與實習企業，防範「假實習、真勞動」等爭議；並於2022年擴大更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象涵蓋新南向學生、港澳生及其他境外學生，至今已累計關懷超過6300人次，成為中央與地方高度肯定的制度典範。

訪視服務內容包含校園法令宣導、企業實地訪查、學生座談溝通與節慶關懷，並透過新生訓練與職安體感活動，強化境外生對勞動法令與職場安全的認識，同時也與移民署、勞動部職安署等中央單位合作，確保制度與實務接軌。

此外，勞工局也結合成功大學等校系資源，推動健康諮詢、家庭式關懷與跨文化交流，讓境外生不只是被照顧的對象，更逐步成為職場與社會的重要助力。部分學生在實習與就業表現上獲得企業肯定，甚至留任發展，展現人才培育的具體成果。

勞工局強調，未來將持續透過制度化訪視、跨機關合作與在地資源整合，強化境外生學習與勞動保障，讓台南成為對境外學生友善、對產業發展有助益的共融城市。

跨單位合作強化境外生勞動保障與生活支持。（圖由南市勞工局提供）

南市推動「境外生訪視關懷服務」政策，打造友善共融城市。（圖由南市勞工局提供）

