穩定天氣來了！ 氣象專家曝「年前曬衣晾被好時機」

氣象專家林得恩指出，週五白天前各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是年前曬衣晾被的好時機。示意圖。（資料照）

中央氣象署預報，今天（4日）各地及離島大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，氣溫將一路回暖至週五（6日）白天，且各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是年前曬衣晾被的好時機。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天。高溫預測北部、東半部及澎湖地區20至25度，中南部地區高溫在21至29度之間，金門地區也回升至17至19度，馬祖地區14至16度；要注意的是，中南部日夜溫差增大。

林得恩說，另一方面，降雨部分由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，「是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。」

林得恩分析，下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二（10日）期間，前後分別受鋒面通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流；台灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

氣象專家林得恩指出，週五白天前是年前曬衣晾被的好時機。（圖擷自林老師氣象站臉書）

