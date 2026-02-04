為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    穩定天氣來了！ 氣象專家曝「年前曬衣晾被好時機」

    2026/02/04 08:59 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，週五白天前各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是年前曬衣晾被的好時機。示意圖。（資料照）

    氣象專家林得恩指出，週五白天前各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是年前曬衣晾被的好時機。示意圖。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（4日）各地及離島大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，氣溫將一路回暖至週五（6日）白天，且各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是年前曬衣晾被的好時機。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天。高溫預測北部、東半部及澎湖地區20至25度，中南部地區高溫在21至29度之間，金門地區也回升至17至19度，馬祖地區14至16度；要注意的是，中南部日夜溫差增大。

    林得恩說，另一方面，降雨部分由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，「是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。」

    林得恩分析，下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二（10日）期間，前後分別受鋒面通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流；台灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

    氣象專家林得恩指出，週五白天前是年前曬衣晾被的好時機。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，週五白天前是年前曬衣晾被的好時機。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播