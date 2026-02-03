成大揪團 攜崑山、長榮、輔英組大學聯盟 國際生一路念到碩博士

成大校長沈孟儒（右二）、崑山科大校長李天祥（右一）、長榮大學校長孫惠民（左一）與輔英科大校長林爵士（左二）出席「學術交流暨人才培育合作協議」簽約儀式。（成大提供）

為延攬全球優秀青年留台發展、建構南台灣國際人才庫，成功大學今（3）日與崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學簽署「學術交流暨人才培育合作協議」，正式建立大學聯盟合作關係。未來，三校國際學生可透過交換制度至成大修課，並銜接升讀碩、博士學位，為台灣培育並留住高階國際研發人才奠定基礎。

簽約儀式由成大校長沈孟儒、崑山科大校長李天祥、長榮大學校長孫惠民及輔英科大校長林爵士共同代表簽署。

沈孟儒表示，此次合作不僅是校際簽約，更象徵高等教育對「公共性」與「社會責任」的共同承諾。面對少子化衝擊，高教體系無法各自為政，必須透過聯盟合作共享資源、共榮發展。成大將結合實習與研究能量，協助盟校國際學生銜接進修與產業，並配合友善留才法規，將優秀人才留在南台灣。

李天祥指出，此次合作是「大手牽小手」的最佳示範，透過跨校資源整合，發揮1+1+1+1大於4的加乘效益，讓學生在學期間即接軌產業需求，畢業後能即時投入南部產業發展。

孫惠民表示，成大具備雄厚學術能量，是各校學習標竿，跨校團隊合作將為南台灣人才培育開創新局；林爵士也強調，成大願意分享資源、提攜後進，正是大學聯盟最珍貴的精神，期待在健康照護與高齡產業領域深化合作。

成大國際長謝孫源說明，預估至 2030 年產業界將面臨高達48萬名高階人才缺口，聯盟將建構完整的人才孕育機制，推動碩博獎學金、企業合作與國際招生模式，讓國際學生畢業後能無縫接軌台灣產業。

成大自2025年7月試辦大學聯盟以來，已陸續與多所大學簽署合作。此次3校加入，進一步擴大聯盟規模，建立暢通的「學術升學導管」，強化台灣高教對國際人才的吸引力，逐步打造更堅實的南台灣國際人才生態系。

