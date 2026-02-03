東港特有尾牙習俗 漁船上辦桌宴請神明

東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」。（東港轎伕驛站文創工房提供）

農曆十二月十六日是每年最後一次的「做牙」，又被稱作「尾牙」，屏東東港上百艘船隻在港邊祭祀水僊尊王和好兄弟（俗稱拜船頭），漁船的「牲」禮相當特別且澎湃，祭出的紅蟳、花枝及烏魚子是毫不手軟，盼來年能大豐收。

東港漁民的尾牙日與一般公司行號很不一樣，對漁民來說每艘船就可以是1間公司，要辦「尾牙」，船就是最好的地點，漁民準備豐富的牲禮，先祭祀水僊尊王，再與外籍漁工一起分享，稍作停歇、向天地與大海表達感恩。

近年尾牙有提早到上午的趨勢，早上約11點左右，漁船齊聚於漁港燒金拜拜，希望水僊尊王和好兄弟保祐來年豐收，而「討海人」的祭祀習慣與陸地稍有不同，如三牲的魚頭雞頭要同朝神明，除年年有「餘」慶豐收概念，在東港地區還因「家」的台語發音近似「雞」，更帶有「閤家平安」之意，與一般陸地商家「雞頭魚尾」習俗大異其趣。

長年記錄這項傳統的東港轎伕驛站文創工房粉專指出，漁民隨潮流作息、與風浪為伍，日復一日打拚，唯有尾牙日大家暫時放下手邊工作犒賞船員，並和家人好好吃頓飯、說說這一年的辛苦與平安，也趁此時整理漁具，大掃除，並在船頭重新粉刷紅漆，象徵除舊佈新，迎接新的一年。

東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃。（東港轎伕驛站文創工房提供）

東港漁民齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，「發糕」也成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

東港的漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，還有現在少見的「發糕」都成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

