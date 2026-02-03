為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東港特有尾牙習俗 漁船上辦桌宴請神明

    2026/02/03 23:17 記者陳彥廷／屏東報導
    東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    農曆十二月十六日是每年最後一次的「做牙」，又被稱作「尾牙」，屏東東港上百艘船隻在港邊祭祀水僊尊王和好兄弟（俗稱拜船頭），漁船的「牲」禮相當特別且澎湃，祭出的紅蟳、花枝及烏魚子是毫不手軟，盼來年能大豐收。

    東港漁民的尾牙日與一般公司行號很不一樣，對漁民來說每艘船就可以是1間公司，要辦「尾牙」，船就是最好的地點，漁民準備豐富的牲禮，先祭祀水僊尊王，再與外籍漁工一起分享，稍作停歇、向天地與大海表達感恩。

    近年尾牙有提早到上午的趨勢，早上約11點左右，漁船齊聚於漁港燒金拜拜，希望水僊尊王和好兄弟保祐來年豐收，而「討海人」的祭祀習慣與陸地稍有不同，如三牲的魚頭雞頭要同朝神明，除年年有「餘」慶豐收概念，在東港地區還因「家」的台語發音近似「雞」，更帶有「閤家平安」之意，與一般陸地商家「雞頭魚尾」習俗大異其趣。

    長年記錄這項傳統的東港轎伕驛站文創工房粉專指出，漁民隨潮流作息、與風浪為伍，日復一日打拚，唯有尾牙日大家暫時放下手邊工作犒賞船員，並和家人好好吃頓飯、說說這一年的辛苦與平安，也趁此時整理漁具，大掃除，並在船頭重新粉刷紅漆，象徵除舊佈新，迎接新的一年。

    東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港漁民齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，「發糕」也成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港漁民齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，「發糕」也成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港的漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，還有現在少見的「發糕」都成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    東港的漁民今天齊聚漁港辦「拜尾牙」，牲禮非常澎湃，還有現在少見的「發糕」都成為供品。（東港轎伕驛站文創工房提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播