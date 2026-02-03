恆春出火地質公園試營運！仙女棒殘骸燙傷 銀合歡亂象全絕跡

出火早年管理鬆散的亂相。（民眾提供）

恆春出火地質公園自2月1日開幕後現仍於試營運階段，不過，坊間卻傳出希望保持原有樣貌，但也有當地人不滿的說，以往沒廁所，只有罰到脫產仍不怕的攤商，然後遊客進入一踩就是滿腳仙女棒、炮屑，甚至還有人挖土試圖引火，現在更新後「人為」亂象杜絕。屏東縣府則強調，出火過去長期處於管理真空，縣府承擔責任，全面重新規劃場域打造為目前的地質公園。

恆春出火原地屬國防部，因有微量天然氣逸出，被人點燃後不易熄滅成為景點，位處的恆春與滿州鄉的交界是墾丁國家公園最邊陲，長期以來管理鬆散，路旁的停車場被流動式攤販以攤車佔據，且縱使遭墾管處處罰，最後脫產因應根本罰不怕，公共空間淪為私人營生店面，加上原本沒有廁所，不時就有人在停車場隨地便溺，縱使後來有流動廁所仍因清潔頻率低，臭味無明顯改善。

請繼續往下閱讀...

陳姓居民說，早年當地人潮不多時，遊憩尚稱愜意，停車相對便利，後來口耳相傳遊客漸增；接著中國客開放後，更因為不用門票而蜂湧而至，亂象漸次叢生，遊客頻繁踏入明火管制區域，在攤商推波助瀾下，引火烤爆米花、烤蛋、點仙女棒、放煙火更成為基本款，垃圾也隨地丟棄；雨後更是頻繁淹水，但因墾管處鞭長莫及，明顯無法扼止。

「滿地都是仙女棒的燒焦鐵線！」陳男說，以往從樓梯下去進入園區後，不僅在過程中易被鐵線刺到腳或是剛熄的仙女棒燙到腳，回家腳上、褲上滿是焦黑痕跡，甚至褲腳還夾帶一段鐵線回家。

陳男還當場聽到操中國口音的遊客不斷的在明火管制區域旁挖溝企圖引火到外側，離譜行徑讓人傻眼，如今委外經營，全新設施落成，以往的缺點看來是再也不會發生，將再訪重遊舊地。

陳男說，最扯的是有人用空拍圖對照指，有大規模砍樹。他回酸，像銀合歡這種堪稱「綠癌」的外來種植物，怎會有人想要保留？

出火早年管理鬆散的亂相。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法