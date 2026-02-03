遊金門瓊林坑道被關燈上鎖？ 瓊林社區道歉：加強管理、裝監視器

金門瓊林戰鬥坑道，內部的地下坑道全長約一公里。（記者吳正庭攝）

1名遊客2日帶著孩子前往金門瓊林地下戰鬥坑道參觀，人未離開坑道燈光就熄滅，出口也上鎖，當事人撥打「1999」專線求助，工作人員據報，於下午5點20分左右開門；瓊林社區發展協會表示歉意，將加強現場管理並加裝監視器，避免類案重演。

此事件發生1天，逾17萬人次上「脆（THREADS）」點閱，除了當事人理性訴求，負責管理瓊林坑道的社區發展協會快速回應改善，還有「巧獅秘境」老闆送暖，願送當事人巧克力禮盒，「希望讓孩子心情好一點」。甚至縣府1999專線發揮作用，都為此事留下善的循環。

遊客在THREADS發文，指2日下午4點49分下坑道觀光，在還未離開坑道前，裡面燈光全部關閉，讓他帶著孩子摸黑走了整條坑道，到出口門還直接上鎖。他打「1999」求助；事後上脆發文質疑工作人員不用巡邏坑道再下班？如果有人在坑道因燈光全暗或幽閉出現身體不適而遇上鎖門，政府如何處置？

縣政府證實，2日下午5點13分接獲報案，並通知當地里長。

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝說，瓊林坑道公告的參觀時間是下午1點30分至5點；工作人員向他回覆，大約在5點05分掃完地後將出口處的門上鎖。蔡懷芝約於5點17分接到通知，工作人員大概在2分鐘左右開的門。

遊客發文後，瓊林社區回應表示，除了第一時間對外說明並表達歉意，也再次針對此次突發意外致上誠摯的歉意，並擬訂後續管理SOP：

1.接待時間管控：上午11:40、下午4:40起停止接待新遊客，以便清場緩衝。

2.場館關閉確認機制：工作人員12:00與下午5:00進行最後巡視，確認無遊客停留才關閉燈光與門禁。

瓊林社區強調：「我們始終珍惜每一位來訪的旅人。相信來過瓊林的朋友，都能感受到這裡濃厚的人情味與歷史文化底蘊。」、「未來我們會做得更好」。

金門瓊林坑道出口端位於戶外，就在著名的瓊林風獅爺石像附近。（記者吳正庭攝）

