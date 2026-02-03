為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園青創指揮部、安東青創基地招募3/3截止 共同工作空間每席每月500元

    2026/02/03 23:24 記者李容萍／桃園報導
    桃園青創指揮部。（桃市青年局提供）

    桃園青創指揮部。（桃市青年局提供）

    桃園市政府青年事務局落實青年創業扶植政策並強化在地創新能量，推動青年創業基地營運，啟動2026年青創指揮部及安東青創基地第一期進駐團隊招募，招募對象包含獨立辦公室及共同工作空間的進駐團隊，創業主題不限，歡迎45歲以下、公司成立未滿8年以及有意在桃園發展、拓點創業的青年提出申請，招募申請受理至3月3日止。

    所進駐空間分2大類型，獨立辦公室（每月4000元起）青指部至多招募4組、安東青創基地至多招募8組；共同工作空間（每席每月500元）青指部至多招募30組、安東青創基地至多招募16組。特別歡迎曾獲創業競賽、政府補助或國內外育成計畫肯定的團隊踴躍報名。更多招募資訊請至青年局官網查詢。

    青年局長侯佳齡表示，青年創業基地是桃市推動青年創業政策與產業發展的重要平台，除提供創業初期所需的空間與設備，亦透過系統化輔導機制，協助團隊釐清商業模式、強化市場策略，並辦理參訪交流、創業資源對接等活動，協助團隊拓展視野與人脈，逐步建立永續經營能力。

    桃市青年局自2016年起營運青創指揮部、安東青創基地等青年創業據點，已培育超過300組青年創業團隊，累計取得逾3億元創業資金，並提供超過5000次創業輔導諮詢服務，致力協助有志創業青年逐步實現創業夢想。

    其中，114年青創指揮部輔導新創團隊「智穎智能」成功取得近2000萬元投資，並透過新創加速器「桃園天際線」接續輔導，協助團隊拓展海外市場、取得關鍵創業資源；安東青創基地則與進駐團隊方舟智慧、光時代及采鑛數據合作，建置2025台灣燈會「月亮在唱歌」燈具3D建模數位典藏，並結合沉浸式WebVR技術，讓民眾得以重溫燈會璀璨時刻，成功展現產官合作的加乘效益。

    桃園安東青創基地。（桃市青年局提供）

    桃園安東青創基地。（桃市青年局提供）

    桃園青年局青創基地提供完善創業空間，讓有意創業青年專注於開展創業夢想。（桃市青年局提供）

    桃園青年局青創基地提供完善創業空間，讓有意創業青年專注於開展創業夢想。（桃市青年局提供）

