尾牙拜土地公！求財求高升 北斗信徒推「芋頭＋甘蔗」組合

今天（2月3日）適逢農曆12月16日「尾牙日」，民眾準備麻糬、花生等供品祭拜土地公。（記者陳冠備攝）

今天（2月3日）適逢農曆12月16日「尾牙日」，不少民眾準備麻糬、花生等供品祭拜土地公，但在彰化縣北斗鎮斗苑路的北斗福德祠，供桌上卻出現「芋頭」與「甘蔗」的特殊組合，讓人眼睛一亮。

信徒解釋，芋頭象徵「一頭當先」，甘蔗代表「步步高升」，祈求來年事業順利、鴻圖大展，吸引不少民眾駐足詢問。

北斗福德祠今天舉行土地公祝壽祭典，向福德正神恭祝聖誕千秋，現場香火鼎盛。供品以麻糬、花生與水果最為常見，廟方表示，麻糬因口感黏糯，被視為能「黏錢」、留住財運；蘋果象徵「平平安安」；花生則寓意「好事發生」，也相傳是土地公喜愛的甜食之一。

此外，也有信徒準備「芋頭搭配甘蔗」祭拜，連廟方都直呼新奇。信徒指出，芋頭取其台語諧音，有帶頭領先之意；甘蔗因節節分明，象徵步步高升，祈求工作、學業與事業一路向上。信徒表示，尾牙準備這些寓意吉祥的供品，除了感謝土地公一年來的照顧，也希望為新的一年討個好彩頭。

廟方也指出，台灣民間與商家向來有「做牙」習俗，每逢農曆初二、十六祭拜土地公，其中農曆2月2日稱為「頭牙」，12月16日則為「尾牙」，象徵一年收尾。尾牙不僅是感謝土地公的重要日子，也逐漸成為事業主犒賞員工、凝聚向心力的大節日。

今日尾牙拜土地公，北斗福德祠供桌上出現「芋頭」與「甘蔗」的特殊組合，讓人眼睛一亮。（記者陳冠備攝）

信徒解釋，祭拜芋頭象徵「一頭當先」、甘蔗代表「步步高升」，祈求事業順利、鴻圖大展。（記者陳冠備攝）

