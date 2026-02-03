週五晚強冷空氣殺到 半個台灣又濕又冷

週三至週五各地環境偏乾且大多晴朗穩定，氣溫逐日顯著回升，但需特別留意日夜溫差。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週天氣及氣溫變化。（圖由氣象署提供）

週三（4日）至週五受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，各地環境偏乾且大多晴朗穩定，氣溫逐日顯著回升，僅東半部偶有零星陣雨，但需特別留意日夜溫差。週五晚間起新一波強冷空氣南下，全台天氣轉趨濕冷，氣溫將自週六一路下滑，預計週日將最為寒冷，高海拔山區有機會出現降雪或結霜。

把握好天氣 週三暖到週五

根據中央氣象署預報，氣溫方面，週三白天大致持續回暖，早晚稍涼，西半部日夜溫差大，預測中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，高溫方面，北及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度。

降雨方面，週三臺灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，10至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週三至週五受高壓迴流的偏東至東南風影響，各地環境偏乾並以晴時多雲為主，僅花東迎風面有局部短暫陣雨，氣溫也會明顯回升，白天感受溫暖舒適，南部略熱，中南部高溫可達約30度，但日夜溫差仍大。

週日全台急凍 北部下探11度

週五晚間起隨鋒面通過，將有新一波冷氣團南下，北部與東半部轉為陰雨並逐步轉冷，中南部亦轉趨涼冷。週日預計為冷空氣最強、最寒冷的時段，北部至東北部平地低溫可能下探至11度，海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山地區，在近冰點條件下，有機會出現降雪、霰或結霜霧淞。

紫外線指數方面，週三全部縣市皆為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週三各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

週三全部縣市紫外線指數皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

