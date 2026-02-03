為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    9車呼嘯而過 ！新北林口公車「擋車」護行人 暖心畫面曝光

    2026/02/03 20:22 記者羅國嘉／新北報導
    三重客運駕駛長王曉琪與台北客運停車、同步打起雙黃燈，並以車身阻擋後方來車，女子才得以安全通行。（圖截取自三重客運監視器影片）

    三重客運駕駛長王曉琪與台北客運停車、同步打起雙黃燈，並以車身阻擋後方來車，女子才得以安全通行。（圖截取自三重客運監視器影片）

    新北市林口區仁愛路2段為無號誌路口，日前一名女子站在斑馬線旁準備過馬路，雙向約9輛汽、機車卻未停讓，直到三重客運駕駛長王曉琪與台北客運先後停車、同步打起雙黃燈，以車身阻擋後方來車，女子才得以安全通行，兩名駕駛交會時互相比讚、打招呼，暖心舉動令人讚許。

    根據三重客運提供的監視器可見，事件發生於1月28日下午2時許，一名女子站在斑馬線旁準備過馬路，雙向共約9輛汽、機車經過卻無人停讓，就在此時，一輛林口開往內湖的三重客運946路線公車駕駛長王曉琪、台北客運看見，先後停車、同步打起雙黃燈，以車身阻擋後方來車，讓女子可安全通行。兩輛公車交會時短暫揮手、互相比讚。相關畫面也被民眾拍下，公司也肯定其在第一線落實行人路權、展現專業與溫度的表現。

    一名正好搭乘王曉琪公車的乘客在社群平台發文表示，當時通勤前往內湖途中，看見一名行人要過斑馬線，機車、汽車都沒有停下禮讓，最後卻是兩位巴士司機一起停車讓行人先行，直呼「給司機大大掌聲」。

    三重客運駕駛長王曉琪停車禮讓行人，公司肯定其落實行人路權、展現專業與溫度的表現。（三重客運提供）

    三重客運駕駛長王曉琪停車禮讓行人，公司肯定其落實行人路權、展現專業與溫度的表現。（三重客運提供）

