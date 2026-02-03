為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用愛發電！台電塔山電廠「銀髮關懷」帶阿公阿嬤買年貨

    2026/02/03 20:23 記者吳正庭／金門報導
    台電公司金門塔山電廠舉辦銀髮關懷採購年貨活動，以一對一的模式招待80名長者「家樂福」採購年貨。（記者吳正庭攝）

    台灣電力公司金門塔山電廠今天舉辦銀髮關懷採購年貨活動，招待80名長者赴「家樂福」賣場採購年貨，廠長陳啟賢說，台電以誠信、關懷、服務、成長為核心價值，不僅要成為社區的好鄰居，也是「點亮人們心中溫暖的1盞燈」。

    陳啟賢說，台電關懷的主要對象就是電廠臨近的村裡、社區，像是金城鎮前水頭、後豐港、賢庵、古城、夏興、后園及烈嶼鄉東林、湖下等地。

    他說，台電這項對社區長者的關懷活動，從2015年就開始，到現在已經11年，從剛始關懷跟這些長者不太認識，到現在跟這些長者就像親人一樣，「有時候遠遠的看到，長者們就遠遠的跟我們一起打招呼」。

    80名來自各社區理事長推薦的長者，一大早就歡歡喜喜抵達家樂福，與塔山電廠員工合照後，就在員工陪伴下，開心推著大型採購車前進賣場大血拼，電廠人員一邊聽著長者的叮嚀，一邊快速溜進賣場選取長者交代的年貨，一下子湧進一百多位客人，立刻讓家樂福業績飆升。

    台電表示，金門不少長者家中人丁不足，常面臨生活照顧與用電安全問題，當家中電器設備故障時難以自行處理，也因此，塔山電廠「銀髮關懷公益系列活動」，每逢端午節、中秋節、春節前夕，金門塔山發電廠、金門區營業處及除役選址溝通中心的志工團隊，都會走訪周邊社區，對長輩關懷家訪，也主動協助檢視居家用電、進行簡易家電修繕，以實際行動展現「老吾老以及人之老」的關懷精神。

    塔山發電廠表示，台電不僅肩負穩定供電的使命，更希望將關懷與溫暖送進每一位居民的心中，讓台電「點亮人們心中溫暖的一盞燈。」

    台電金門塔山電廠廠長陳啟賢說，台電以誠信、關懷、服務、成長為核心價值，不僅要成為社區的好鄰居，也能「點亮人們心中溫暖的1盞燈。」（記者吳正庭攝）

    台電公司金門塔山電廠舉辦銀髮關懷採購年貨活動，招待80名長者「家樂福」賣場採購年貨。（記者吳正庭攝）

    台電金門塔山電廠廠長陳啟賢（前排左五）、台電除役選址溝通中心金門溝通小組督導童才源（前排左四）等人共同參加銀髮關懷活動。（記者吳正庭攝）

