    首頁 > 生活

    台中女監春節懇親 受刑人擁抱白髮母淚崩：最怕被忘記

    2026/02/03 19:53 記者陳建志／台中報導
    台中女監邀請家屬與受刑人舉辦懇親活動，受刑人（右）與年邁的母親相擁而泣。（台中女監提供）

    農曆春節將至，為強化收容人與家庭連結，法務部矯正署台中女子監獄，分3個梯次舉辦「收容人春節面對面懇親活動」，現場提供手沖咖啡，與熱騰騰的紅豆湯圓，為442位收容人及811名家屬營造溫馨的團圓時刻，現場處處可見相擁而泣的感動畫面，受刑人允諾一定會改過，早點回家陪伴爸媽。

    台中女監結合台中地檢署、台中市榮譽觀護人協進會、南山人壽、手感咖啡幫及佰益企業社，透過公私部門資源挹注，舉辦「收容人春節面對面懇親活動」，現場準備手沖咖啡、象徵圓滿的紅豆湯圓及香甜酥口的雪花餅，讓原本冰冷的鐵窗在佳節前夕充滿了甜蜜的香氣與人情味。

    台中女監林順斌典獄長也親臨會場，逐桌向收容人及家屬問候寒暄，並親手將監方所準備的敬老禮盒贈與高齡家屬，為長輩送上祝福與關懷。

    活動會場處處可見思念化作擁抱瞬間的感動，參與活動的收容人阿玲（化名）在會場與年邁的母親相擁而泣。阿玲表示，在裡面最怕被忘記，今天喝到熱咖啡、吃到湯圓，感覺心裡被填滿了，一定會努力早點回家陪伴爸媽。

    首次受邀參與的家屬王先生也感性分享，以前總覺得監獄是個冷冰冰的地方，但今天看到監方安排得這麼周到，還有社會企業的愛心，讓我們感覺到家人沒有被社會遺棄，看著女兒承諾會改過，覺得這場懇親比什麼過年紅包都還有意義。

    台中女子監獄強調，收容人若能感受到家庭與社會的接納，其復歸社會後的穩定度將大幅提升，將會持續努力透過此類活動，將高牆轉化為學習與轉變的起點，也為收容人與家屬提供溫暖的連結，點燃重生的希望。

