獨家》鹿港也有樹屋？原來是沉睡40年的鹿港實驗工廠 掀開神秘面紗

鹿港出現樹屋！鹿港實驗工廠經過40年沉睡，樹木盤根錯節成為另類風景。（記者劉曉欣攝）

見證鹿港推動手工藝產業歷史的「鹿港實驗工廠」，在一甲子前曾經從事牛仔褲、沙拉木碗、菠蘿燈罩等代工生產，在沉睡40年後，終於要整建為「鹿港研製工坊」，以鹿港特色工藝出發，將成為鹿港工藝文創的觀光新景點！

台灣工藝研究發展中心技術組組長蔡體智表示，由於原址約有40年沒有使用，部分建築出現與樹木共生的「樹屋」，針對可保留的老建物與老樹會儘量保留，現場找到的招牌，會進行修復後再重新掛上，其餘將整建。目前整建工程已經開工，預計今年底完工，明年上半年進行內部裝修，期待明年下半年對外開放。

請繼續往下閱讀...

蔡體智指出，鹿港老一輩民眾對於實驗工廠還有記憶，由於鹿港實驗工廠並沒有文資身分，將以保留舊記憶出發，讓舊空間再活化，未來將提供工藝研究、設計與微量產等功能，由於鹿港是觀光小鎮，也將規劃工藝品展覽與咖啡藝文空間，為鹿港帶來工藝文創新亮點。

鹿港實驗工廠位於鹿港、福興交界處的中正路上，緊鄰鹿港國中與福興鄉農會，佔地約500坪，原為財團法人手工業推廣中心所有，1959年開辦「鹿港竹工藝訓練所」，後來改名「鹿港實驗工廠」，先後以細竹器、木刻品、木製品與成衣生產為主，約40年前結束經營，由於手工業推廣中心進行清算，由文化部台灣工藝研究發展中心接手管理。

樹木茂盛的生命力與鹿港實驗工廠共生，成為天然的鹿港樹屋。（記者劉曉欣攝）

鹿港實驗工廠已沉睡40年，舊招牌仍在。（彰化縣文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法