亞泥新城山礦場補辦環評說明會 居民憂山崩危機

亞泥新城山礦場，在縣秀林鄉富世村集會所召開地方說明會，反亞泥還我土地自救會副會長白誠實發言。（記者王錦義攝）

礦業法2023年修法後，亞洲水泥新城山礦場須於3年內補辦環評，亞泥今天下午舉行首次地方說明會。居民憂心403強震後礦場周邊土石崩塌，採掘高度逐年下降，離部落愈來愈近恐危及部落安全；亞泥則回應，已加強監測、修正爆破作業、加強礦業管理等，將納入意見完善環評。

出席民眾約近百名，包含反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉、副會長白誠實等多名村民代表發言，民眾對於去年發生的炸山飛石擊壞部落屋頂，感到對居住安全的憂心，尤其花蓮地震後，地質更加鬆動，憂心未來遇到颱風豪雨會有大崩坍，讓居民長期處於不安狀態；另外對於原住民保留地返還等問題，呼籲亞泥說明未來關場後的山林復育與善後規劃，讓部落能及早了解。

請繼續往下閱讀...

反亞泥還我土地自救會副會長白誠實拿著相片說，403地震後，礦區東北角與正面地質軟弱區發生大規模土石崩落，過去亞泥曾向部落說明土石不會滑落至家戶，但實際去年已有石塊掉落砸到集會所與道路，族人甚至保存相關落石作為證據。環評報告多流於專業文字，基層居民難以理解，更未納入太魯閣族的傳統領域與gaya（傳統規範），忽略族人長年在地的文化與生活模式。

另外也有民眾發言認為亞泥在地超過一甲子，創造地方就業機會也回饋社會許多。支持亞泥的富世村民王貴芳說，去年飛石事件確實屬於施工失誤，但亞泥事後主動向居民說明、致歉並自行賠償，展現負責態度。他也指出，自己親眼見到地震發生後，礦場人員第一時間上山巡查，並非置之不理，更關心的是企業後續實際做了哪些改善。

地球公民基金會指出，花蓮強震後，亞泥新城山礦場周遭出現兩處土石崩塌，對鄰近部落居住安全構成實質威脅。隨著礦區持續開採，未來採掘高度將下降至海拔120公尺，礦場採掘平台將更加貼近部落族人生活所在處；希望亞泥應踐行真相調查報告中制定「礦場轉型與土地再利用計畫」，應與當地部落族人討論，達成共識後提出明確的關場時程與採掘平台土地利用轉型的規劃，確保部落未來的永續發展。

亞泥花蓮廠長陳志賢表示，新城山礦場是礦業法修法後，全台首例大型礦場補辦環評案，針對地震與極端氣候風險，亞泥已加密邊坡監測、持續蒐集地質變形與雨量數據，作為滾動式調整開採與防災策略的依據。去年飛石意外後，已修正爆破作業程序、改變爆孔方向，並透過風險分級管理提高審核層級。

對於地震後也進行地質調查，成立邊坡監測小組，開採後每階段高度10公尺以下，殘壁平台寬度4到5公尺以上，傾斜75度以下，不致發生崩塌，也加強開採後立即進行植栽綠化，防止沖蝕；未來若啟動關礦，將依法完成坡面穩定、水土保持與植生復育，期在環境保護、居民安全與地方就業之間取得平衡。

亞泥新城山礦場，在秀林鄉富世村集會所召開地方說明會。（記者王錦義攝）

亞泥新城山礦場，在秀林鄉富世村集會所召開地方說明會。（記者王錦義攝）

亞洲水泥新城山礦場範圍，與秀林鄉富世村距離很接近。（地球公民基金會志工Garu提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法