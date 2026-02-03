全台首架！星宇航空A350-1000 新加坡航空展亮相

新加坡航空展登場！星宇航空表全新A350-1000廣體客機亮相。（圖由星宇航空提供）

亞洲規模最大的新加坡航空展今天（3日）登場！星宇航空表示，繼2024年參加新加坡航展後，今年再度受到Airbus邀請，將全新A350-1000廣體客機（機身編號B-58551），在正式投入商業營運前，率先亮相國際航太產業的重要舞台。

星宇航空指出，A350-1000將在2月10日迎來商業首航，其內裝採4艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達15萬600公里，能成為拓展北美及歐洲航網的重要助力，搭載新世代Rolls-Royce Trent XWB發動機，兼顧燃油效率、低噪音與低碳排放特性，結合先進空氣動力設計與輕量化機身結構，能提升整體營運效能。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空很榮幸能連續2屆以實機形式參與新加坡航展，不僅是莫大肯定，也象徵機隊規劃與營運節奏上的穩健推進。今年以全台首架 A350-1000參展，展現的不只是單一機型，而是星宇航空完成長程與區域航線所需的完整機隊布局。

Airbus亞太區總裁Anand Stanley說，「我們非常高興星宇航空最新的A350-1000能於新加坡航展亮相，這不僅象徵雙方長期緊密合作的重要里程碑，也突顯亞太地區長程航線連結日益提升的重要性。A350-1000是名副其實的長程領航者，兼具卓越效率、舒適體驗與前瞻設計。」

星宇航空表示，全新A350-1000不僅是星宇航空機隊中現階段最大型的廣體客機，也是品牌長程航線布局的重要旗艦機型。機身採用先進碳纖維複合材料打造，兼具結構強度與整體效能，並以品牌標準色「曜石灰」為編織設計基底，搭配「大地金」點綴，透過專屬尾翼塗裝與機身「1000」字樣，突顯其旗艦機型的定位與象徵意義。

星宇航空表全新A350-1000廣體客機，透過專屬尾翼塗裝與機身「1000」字樣，突顯其旗艦機型的定位與象徵意義。（圖由星宇航空提供）

星宇航空表示，全新A350-1000內裝採4艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位。（圖由星宇航空提供）

