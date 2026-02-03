來書展只能看書？國圖以科學設計翻轉觀看方式

來書展只能看書？國圖今年以科學互動設計，翻轉民眾的觀看方式。（國圖提供）

前中研院長李遠哲、中研院院士廖一久的手稿與珍貴典藏古籍，國家圖書館以新穎策展方式，在台北國際書展中呈現在大眾面前，國圖「金華藏龍賀興盈」特展，不僅展現國圖南部分館暨國家聯合典藏中心的建設願景，更結合紅藍偏光視覺科學概念，利用「偏光視覺」與「濾鏡解謎」互動設計，讓民眾必須透過不同角度與工具來接近圖像，進而翻轉既有「來書展只能看書」的觀看方式。

國圖代理館長翁誌聰表示，國圖每年皆參展，第一屆國際書展就在國圖舉行，今年展覽主題「金華藏龍賀興盈」巧妙融合了南部分館的地理座標—台南新營區的「金華路」與「長榮路」，並取「新營」之諧音，象徵國家級的典藏力量在此匯聚，寓意知識如「潛藏之龍」蓄勢待發。

翁誌聰說明，國圖南部分館的典藏能量獲社會鼎力支持，目前已匯集諸多學界先進之畢生精華，包括中研院多位院士捐贈珍貴手稿，也匯聚各類歷史與科學領域文獻，如農業部所屬試驗所的舊籍資料等。

教育部終身司長梁學政表示，南部分館具備創新的空間規劃與智慧化服務，並建立重要及罕用出版文獻與數位資源機制，在在顯示出國圖積極任事的精神。

國圖前館長王涵青分享策畫這次展覽的想法，她表示，這種創新的策展語彙，旨在引導大眾在數位時代重新探索國家圖書館的內涵與價值，且活動適逢國圖辦理「2026年國際東亞圖書館專業館員研習會」，與會同道對於我國運用新的展示概念均表示肯定，也從中交流策展經驗。

國史館館長陳儀深、國立台灣藝術教育館館長李泊言、法國在台協會主任龍燁、​瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅、墨西哥​簽證及文件暨文化辦事處經貿組主管Francisco Martinez、​捷克經濟文化辦事處代表史坦格、歐盟「伊拉斯莫斯+」協調人鄭家慶、高市圖館長李金鴦等皆前來共襄盛舉。

國圖將於2月8日16:30至17:30舉辦專題講座，邀請國立成功大學教授徐旭政，以「點亮小王子的星球：光的魔力轉圈圈」為題，分享光學研究在科普教育中的趣味應用。

