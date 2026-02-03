永和新春燈會 2/6區民廣場點燈 四大主題燈區打造夢幻光影長廊

新北市永和區公所將在整修完工的區民廣場舉辦新春燈會。（圖由永和區公所提供）

新北市永和區公所為迎接馬年，以「馬年騰躍、光影幻彩」為設計理念，將於2月6日在區民廣場舉辦「2026永和新春燈會點燈暨區民廣場啟用儀式」。今年燈會跳脫以往彩繪燈籠型態，加入創意元素，邀請足音合奏團及觀音女獅太鼓集團現場演出，並發放市長創意福袋，營造溫馨熱鬧的節慶氛圍，燈會展期至3月6日，為期1個月。

永和區公所表示，去年底完成公所前廣場的優化工程，拆除原有圍籬，將原有空間與人行道整合，打造300多坪視野開闊的區民廣場，增添友善設施及節能地景燈飾，未來將成為鄰里、社區、社團、學校展現才藝、凝聚感情的開放舞台。

永和區公所指出，今年新春燈會以「永和迎春‧馬上燈場」為主題，規劃融合傳統燈籠與現代科技的光影長廊及藝術造型燈飾，透過多彩繽紛的創意設計，規劃4大主題燈區，包括A區「永躍金駒」，設置金色駿馬造型燈，象徵城市向前衝；B區「福音隧道」，打造夢幻光影長廊，呈現通往幸福的隧道；C區「金馬福春」，結合拱門與馬年裝飾，寓意迎春納福；D區「光之廊道」，布置700顆傳統燈籠綿延，營造年節氛圍。

永和區長周慶珍表示，今年永和新春燈會迎來「華麗升級」，將燈區從仁愛公園移師至剛整修完成的區民廣場，首度結合城市街景，展期長達1個月，從過年前一路點亮到元宵節後，4大主題燈區喜氣洋洋，不僅好拍、好逛，更是迎接新年的打卡聖地。

新北市永和區公所主辦的燈會打造光之廊道，營造年節氛圍。（圖由永和區公所提供）

新北市永和區公所將舉辦為期一個月的新春燈會，可望成為打卡聖地。（圖由永和區公所提供）

