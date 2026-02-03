一段鮮為人知的歷史因緣 農民運動百年走進湯德章故居

「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」今日在湯德章故居舉行揭幕式。（記者洪瑞琴攝）

今（2026）年適逢台灣農民組合成立百年，為紀念台灣農民運動的重要歷史，國立成功大學人文社會科學中心、大眾教育基金會與湯德章紀念協會，今（3）日在湯德章故居共同舉辦「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」揭牌儀式，為後續展覽與走讀系列活動揭開序幕，首站選在湯德章故居，別具歷史意義。

走過百年風雲的農民運動，歷史重量不只存在於檔案與口號之中，而是被帶回湯德章故居這座溫暖的老屋，讓大時代的故事，重新用「人」來理解。

展覽回溯1920年代農民運動的起點，呈現被譽為「牛背上的鬥士」的簡吉，先後成立鳳山農民組合與台灣農民組合，帶領農民爭取生存權、改善農產交易制度，並推動農村教育與文化發展，會員數曾超過2萬4千人，在當時僅約400萬人口的台灣社會中，影響力相當深遠。展覽亦關注家庭與女性角色，反映出簡吉之妻陳何女士，身為政治受難者家屬，在政府監控與社會歧視壓力下，仍以助產士專業服務鄉里、撫育後代的生命故事。展覽也描繪簡吉、簡娥與湯德章在殖民統治與社會動盪中，交織成的人權抗爭網絡。

簡吉之子、大眾教育基金會董事長簡明仁分享歷史故事，指農民運動女傑簡娥的家族，與湯德章家族之間，有著一段鮮少被提及的歷史因緣。1915年噍吧哖事件期間，湯德章父親坂井德藏的派出所被圍困，簡娥的哥哥曾救援年僅8歲的湯德章逃離動亂現場，由簡娥的母親協助換上台灣人的衣服逃過一劫，當時年僅6歲的簡娥親身經歷整個事件。

而簡娥的父親亦因參與余清芳抗日行動而犧牲，與湯德章父親同為噍吧哖事件中的受害者家庭。後來簡娥長大投身農民組合抗爭遭日方逮捕入獄，期間獲得當時任職警察的湯德章關照，形成一段交織著救援、犧牲與報恩的歷史片段。

簡明仁也指出，從早期戶口名簿可見，簡娥本名為「簡碧娥」，「簡娥」為偏名。他強調，希望透過展覽，讓農民運動不只是政治事件，而是一段段可被理解、被感受的生命歷史。

「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」將於2月28日起免費對外開放，展期至2027年2月27 日止。

大眾教育基金會董事長簡明仁與父親簡吉老照片合影。（記者洪瑞琴攝）

「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」將自2月28日起展至2027年2月27日。（記者洪瑞琴攝）

