肉身護身障者過馬路獲表揚 江詠恩：相信很多人會做一樣的事

鳳山國中江詠恩(右2)挺身護送身障長者過馬路，市長陳其邁今公開表揚他。（市府提供）

國三生江詠恩，1月27日下午於高雄市鳳山區中山東路省道，挺身牽腳踏車擋住車流，護送身障阿伯過馬路。（畫面翻攝jasonfu.mb授權影片）

高雄市鳳山國中學生江詠恩挺身擋車流，護送雙手撐地身障長者過馬路，感動百萬網友。高雄市長陳其邁今公開表揚他，除了讚賞他的行為，同時予以感謝與肯定，期盼透過傳遞社會良善精神，做為同儕學習典範。

鳳山國中學生江詠恩日前於鳳山區中山東路省道，發現一名身障阿伯雙手撐地過馬路，折返挺身牽腳踏車擋住車流，護送身障阿伯過馬路，避免阿伯被車輛撞到，往來人車目睹此景，也禮讓2人過馬路，成為台灣最美麗風景；影片瘋傳感動百萬網友，溫暖善行感動社會人心。

陳其邁今天於市政會議公開表揚江詠恩，江詠恩則謙虛表示，相信很多人在當下，都會和他做一樣的事；他也再一次感謝當時所有駕駛願意耐心等候，讓長者能夠平安過馬路，強調自己只是做了應該做的事。

陳其邁表示，江詠恩的善良與勇敢，以及見義勇為，讓弱勢的市民能夠安全的過馬路，希望藉著市政會議來表揚，傳遞此種社會良善的精神，並且予以感謝與肯定，期盼透過正向示範，持續深化校園品格教育與公民意識，讓善意在高雄持續擴散。

鳳山國中校長林季玲表示，江詠恩行為引起社會相當大回響，也向社會表達感謝；江母說，當初看到導師傳來孩子助人的連結後，內心非常感動，其實孩子本來性格上就是很貼心與和煦的暖男。

此外，學校培養學生良好習慣，樂於學習，多幫助需要的人等，都讓孩子學習到無條件助人的精神；期盼這份暖意能夠以愛傳愛持續傳遞下去，讓社會有愛更加溫暖。

