為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    肉身護身障者過馬路獲表揚 江詠恩：相信很多人會做一樣的事

    2026/02/03 18:59 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山國中江詠恩(右2)挺身護送身障長者過馬路，市長陳其邁今公開表揚他。（市府提供）

    鳳山國中江詠恩(右2)挺身護送身障長者過馬路，市長陳其邁今公開表揚他。（市府提供）

    國三生江詠恩，1月27日下午於高雄市鳳山區中山東路省道，挺身牽腳踏車擋住車流，護送身障阿伯過馬路。（畫面翻攝jasonfu.mb授權影片）

    國三生江詠恩，1月27日下午於高雄市鳳山區中山東路省道，挺身牽腳踏車擋住車流，護送身障阿伯過馬路。（畫面翻攝jasonfu.mb授權影片）

    高雄市鳳山國中學生江詠恩挺身擋車流，護送雙手撐地身障長者過馬路，感動百萬網友。高雄市長陳其邁今公開表揚他，除了讚賞他的行為，同時予以感謝與肯定，期盼透過傳遞社會良善精神，做為同儕學習典範。

    鳳山國中學生江詠恩日前於鳳山區中山東路省道，發現一名身障阿伯雙手撐地過馬路，折返挺身牽腳踏車擋住車流，護送身障阿伯過馬路，避免阿伯被車輛撞到，往來人車目睹此景，也禮讓2人過馬路，成為台灣最美麗風景；影片瘋傳感動百萬網友，溫暖善行感動社會人心。

    陳其邁今天於市政會議公開表揚江詠恩，江詠恩則謙虛表示，相信很多人在當下，都會和他做一樣的事；他也再一次感謝當時所有駕駛願意耐心等候，讓長者能夠平安過馬路，強調自己只是做了應該做的事。

    陳其邁表示，江詠恩的善良與勇敢，以及見義勇為，讓弱勢的市民能夠安全的過馬路，希望藉著市政會議來表揚，傳遞此種社會良善的精神，並且予以感謝與肯定，期盼透過正向示範，持續深化校園品格教育與公民意識，讓善意在高雄持續擴散。

    鳳山國中校長林季玲表示，江詠恩行為引起社會相當大回響，也向社會表達感謝；江母說，當初看到導師傳來孩子助人的連結後，內心非常感動，其實孩子本來性格上就是很貼心與和煦的暖男。

    此外，學校培養學生良好習慣，樂於學習，多幫助需要的人等，都讓孩子學習到無條件助人的精神；期盼這份暖意能夠以愛傳愛持續傳遞下去，讓社會有愛更加溫暖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播