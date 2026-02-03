馬公所會首長 致贈第一線春安工作慰勞金

春節期間家家戶戶團圓，全靠第一線執勤人員負責維護治安。（馬公市公所提供）

今日適逢農曆臘月十六日，亦為尾牙，年節將近，各項安全維護勤務逐步進入備勤階段。馬公市長黃健忠今（3）日偕同市民代表會主席歐銀花，前往警政、消防及相關協勤單位，致贈春安工作慰勞金，向持續堅守崗位的第一線人員表達關懷與感謝。

此次慰勞行程依序前往澎湖縣政府警察局馬公分局、啟明派出所、文澳派出所、鎖港派出所及東衛派出所，並關懷澎湖縣政府消防局馬公消防分隊、澎南消防分隊、內政部消防署馬公港分隊，以及澎湖憲兵隊、內政部警政署航空警察局馬公分駐所、內政部警政署高雄港務警察總隊澎湖港中隊等單位；同時也向朝陽、西衛及嵵裡等里巡守隊致意，肯定其長期協助地方安全維護的實際付出。

黃健忠表示，農曆年前後，治安、交通與公共安全相關勤務逐漸加重，警消及協勤人員需提前進入備勤狀態，隨時因應各項狀況。市公所的責任，是在制度與資源範圍內，適時給予支持與關懷，讓第一線同仁在執勤時能感受到後方的穩定支援，也讓城市日常運作維持秩序。

歐銀花指出，市民代表會長期關注基層警消與巡守人員在勤務安排與工作負荷上的實際情形，尤其在年節前後，備勤壓力往往提前出現。她表示，代表會將持續傾聽基層聲音，透過制度面支持與溝通協調，協助反映實際需求，讓相關單位在執行任務時更為順遂。

馬公市公所所會首長，連袂前往第一線致贈春安慰問金。（馬公市公所提供）

