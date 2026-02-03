中台灣燈會「嚕嚕米」15日登場 中市交通局推交通攻略

中台灣燈會交通及接駁車資訊。（市府提供）

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大舉行，因應賞燈人潮，台中市交通局推出燈會交通全攻略，燈會期間共有22條公車路線行經會場，假日善用市府線及松竹線2條免費接駁車，坐滿即發車。

市府交通局長葉昭甫表示，中台灣燈會場地設在中央公園，有7大展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝，預期將吸引大量親子及遊客前來，市府已提前部署交通疏運措施，確保燈會期間人流與車流順暢。

葉昭甫表示，燈會期間平日建議搭乘公車前往，會場周邊共有綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555與675等共22條公車路線行經，平日可搭乘捷運至文華高中站，下車後步行至「河南長安路口」公車站，轉乘525路公車至鄰近會場的「台中流行影音中心」。

交通局並於假日期間加開市府線、松竹線2條免費接駁路線，串聯捷運站、快捷公車及台鐵、高鐵大眾運輸場站轉乘節點，方便外縣市旅客前來。

接駁車配合燈會開燈時間，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，約每15至20分鐘一班，採坐滿即發車方式，減少民眾候車時間。

交通局提醒，民眾出發前可上2026中台灣燈會即時交通網，查詢即時路況、接駁資訊及行經燈區之公車動態到站時間；另外，因配合活動交通管制，燈會期間YouBike站點敦化凱旋路口與自我體驗區（僑大八街），兩站將暫停營運，其餘站點已協調加強車輛調度。

中台灣燈會交通資訊，展區步行資訊。（市府提供）

中台灣燈會交通資訊，公車及微笑單車站點。（市府提供）

