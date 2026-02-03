91萬名大學生有感！114-116學年學雜費凍漲

學生拿到的註冊單直接減免政府補助的學雜費金額。（教育部提供）

為落實教育平權、減輕學生及家庭就學負擔，教育部今天說明，行政院已通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」條例，補助公私立大專校院，並規範114至116學年度3年內不調漲學雜費，預估每年可照顧約91萬名學生，在穩定學校辦學同時，確保學生就學負擔不再增加。

從高中職免學費、大專學雜費減免、弱勢補助到就學貸款與獎助學金，教育部逐步建構以學生為核心的完整支持體系，協助青年安心就學、穩定發展。

教育部指出，在高中職教育階段，政府已推動公私立高中職及五專前3年免學費政策，讓學生升學至高中階段即可穩定就學支出，避免因經濟因素影響升學選擇。

進入高等教育後，教育部推動「拉近公私立大專校院學雜費差距」政策，私立大專學生每年最高可減免3.5萬元；另針對公私立大專經濟弱勢學生，搭配加碼補助措施，一年最高可獲5.5萬元，協助學生依志向與能力選擇校系。

教育部表示，在弱勢學生支持方面，教育部透過高教深耕計畫及大專校院弱勢學生助學制度，每年協助數十萬名學生減輕就學經濟壓力；就學貸款制度亦持續放寬條件，家庭年所得120萬元以下學生可申貸，在學期間免付利息，目前約97%貸款學生、約15萬人受惠。

此外，教育部於114學年度試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，名額8000名，獲獎學生每月可領8000元或10000元，最長9個月，最高可獲9萬元，採「經濟不利＋成績優異」雙重條件，鼓勵清寒學生持續精進學業。

教育部強調，政府已逐步建構完整就學支持網絡，未來將持續滾動檢討、精進制度，陪伴青年穩定就學，為國家未來奠定人才基礎。

在行政院支持下，教育部多項助學措施，每年協助數十萬名學生。（教育部提供）

