東管處「鏡頭君」變小網紅 最愛它的是誰？

「鏡頭君」瞄準海岸線美景，被推測成為「看浪況，判斷是否可以下竿」。（民眾提供）

最近又遭人蓄意破壞的東管處「鏡頭君」，在網路上累積一定聲量，但有意思的是，在外國觀眾中，俄國人曾一度高居榜首，而全部受眾當中，男性就佔了7成，其中近3成是35至44歲男性，被認為是「釣客或浪人看浪況」。

東管處即時影像，歷來透過鏡頭拍攝許多奇特景象與美景，在東管處將其擬人化後更受歡迎，「鏡頭君」也成另類關注對象。統計數據從全境十鏡頭設置開始，到去年年底12月31日，三仙台畫面已有6百萬觀看次，共有2千萬人次觀看，總曝光次數有1億4千2百萬，就數據來說已是「小網紅」等級。

但有意思的是，疫情期間觀看的外國觀眾以俄羅斯居多，旅居越南多年的鄭姓台商指出，俄國人通常旅行歐洲，亞洲國家則多是越南為主，特別喜愛越南海景，加上雙方共產歷史，長久以來海灘常可見到許多年輕俄國女性穿著清涼做日光浴，或許當時對俄人來說，台東海岸與越南海景有共通美感。

但到如今，日、韓才是觀看人次最多者，其中以日本為最，排名依次為日、韓、港、美、馬來西亞，俄羅斯已跌至第七名，國外觀看次數佔所有觀看次數18%，比例實在不低。

所有觀眾中不分國籍，男性觀眾佔69.9%，瀏覽比例則是74%，其中最多還是35至44歲男性，佔了28.5%。

台東的旅遊規劃師則表示，「這數據太誇張，很不合理」，他舉例，從自己經營網路分析及操作而言，國籍排名中沒出現什麼低收入或奇特國家，「顯然也不會是花錢買點閱」，但男性高達7成，不似一般經驗中，女性佔比約5成5至6成，自己懷疑應該是衝浪客或釣客為主，「看颱風浪時，就不分年齡與性別，但只有這兩類人以男性居多，需要時時知道浪況」。

東管處「鏡頭君」主要拍攝台東海岸線美景。圖中是這次被「扭頭」事發地加路蘭。（東管處提供）

