南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司4547萬元

宜蘭南方澳大橋斷裂釀6死。（資料照）

宜蘭縣南方澳大橋於108年斷裂，6名漁工喪命。負責管理養護的台灣港務公司向設計監造亞新工程求償，士林地院認定亞新工程過失比例30%，應給付港務公司4547萬餘元。可上訴。

吊索、錨頭嚴重鏽蝕

南方澳大橋於民國108年10月1日上午因吊索及錨頭嚴重鏽蝕，中油油罐車行經該橋時，橋面發生斷裂崩塌，橋體包括橋面板、橋拱等向下墜落到航道內，油罐車隨之墜落起火燃燒，造成油罐車司機受傷，墜落的橋面壓毀停靠橋下的3艘漁船，造成6名漁工死亡、9人受傷，另有3名搶救人員受傷。

根據士林地方法院判決書，台灣港務股份有限公司認為，因亞新工程設計缺失及監造不實導致事故，造成港務公司為了善後而支出必要費用新台幣2億5238萬1184元，以及先行墊付賠償金合計3億7306萬6314元；港務公司也因此商譽及信用受損，受到非財產上損害1000萬元，提起民事訴訟，要求亞新工程賠償損失。

亞新工程主張，亞新工程對南方澳大橋的設計無任何疏失，未違反按圖監造南方澳大橋施工的義務。港務公司違反定期檢測、維護南方澳大橋的義務，並放任或未注意承包商破壞南方澳大橋的防水設施及結構安全，應對事故負全責。

亞新工程表示，港務公司是本件損害賠償債務的債務人，依法不得將相關費用轉嫁給亞新工程負擔。另外，亞新工程並無故意或過失行為侵害港務公司的商譽及信用。

士林地方法院審理後，認為兩造就南方澳大橋事故的發生均有過失，亞新工程就南方澳大橋吊索HDPE套管與錨碇機構相接處防水裝置的設計有疏失，以及開口向上的錨碇機構並未有洩水孔或導水功能的設計。

士院表示，港務公司是南方澳大橋法定及契約規定管理養護單位，但就橋梁定期檢查制度未執行到位，相關橋梁檢測、評估作業多年無法有效依約落實，也違反其對南方澳大橋使用人的注意義務。

士院認為，南方澳大橋建造完成後的養護未落實是事故的主因，南方澳大橋建造之初的設計及監造過失則為事故的次因。綜合考量亞新工程違反注意義務情節、程度，以及造成事故原因力的強弱，過失比例為30%。

士院審理後，認定港務公司的損害金額合計為1億5159萬5144元，亞新工程應負擔30%過失責任，判決亞新工程應給付港務公司4547萬8543元。港務公司其他求償無理由，判決駁回。全案於1月26日宣判，近日公開判決書。可上訴。

