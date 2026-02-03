台北年貨大街禁菸爭議攻防 殷瑋：菸防法吸菸區規定已20年未改

台北市府研考會主委殷瑋（中）表示，根據法規，室內設立獨立的吸菸室，也需選擇在特定區域，由於吸菸區規定已經20年未改，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，應思考「日本模式」，市府會與中央繼續溝通。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，不過不少攤商、民眾仍會跑到巷弄隱蔽處吸菸，也有民眾認為吸菸區設置在大稻埕碼頭「太遠」。研考會主委殷瑋表示，根據法規，室內設立獨立的吸菸室，也需選擇在特定區域，由於吸菸區規定已20年未改，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，隨著時代的改變應思考「日本模式」，市府會與中央繼續溝通。

殷瑋受訪時指出，礙於菸防法第18條、19條，獨立的吸菸室只有特地場域能夠設立，市府擔心在法案上會形成迴圈，上一次菸害防制法就吸菸區的修正已經是20年以前，隨著時代的改變是否可能有「日本模式」出現是可以考慮的。

殷瑋表示，對市府來說，也不是覺得在每個地方都要設置戶外吸菸區才是好的，而是有些地方思考設置吸菸室的可能，有些則思考設立吸菸區的可能，市府是在討論配套過程當中向中央來表達意見，會持續溝通，也會持續思考有沒有各種方式。

針對民進黨議員何孟樺批評，北市行文給中央詢問禁菸法規，早已是2024年4月的事情，為何今年依然持續推進？殷瑋表示，對的事情就是要做，應該有的溝通就是要溝通。如果做了對大家好，能夠完善「菸害防制」的目的、且更能夠讓菸民與不吸菸者分流，讓每個人互相尊重，「當然應該要做這個思考」。他表示，市府從2024年就開始思考這個問題，相關的批評當然理解，但真實的情況是很明確的。

殷瑋也指出，年貨大街有明確的告示民眾哪裡不能吸菸，騎樓、地上也有黃色標示明定此處不能吸菸，透過不斷的宣導，希望大家能理解商圈是不能吸菸的地方，至於議員稱市府可以在遊客中心設置吸菸室，「如果菸害防制的根本大法都搞不清楚的話，這個討論也會顯得非常可惜」，菸害防制法第18、19條規定只有特定室內場所可以設置獨立吸菸室，如何不斷的做、做更好才是目標。

殷瑋說，市府希望能夠增加稽查力度，包含工作人員手舉牌、穿著明顯制服等提醒，告知民眾禁菸範圍內禁止吸菸，若有圖示不清楚的地方，也會持續調整，讓民眾不要有僥倖心態，如果真的有吸菸需求，五號水門有設置吸菸區，手機掃一下QR Code也有明確的地圖顯示。

