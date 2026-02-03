你點餐我捐款！Uber雙平台攜手弘道 助長輩吃得營養、行得安全

Uber Eats與Uber攜手弘道老人福利基金會舉辦公益；左起為Uber Eats台灣總經理李佳穎、弘道基金會執行長李若綺、弘道志工樂斌老師與送餐員兼Uber Eats外送合作夥伴小剛。（Uber Eats提供）

弱勢長輩面臨營養不足與外出不便的兩大難題，農曆年前為了邀請大眾送暖，Uber與Uber Eats雙平台與弘道老人福利基金會攜手，啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，號召全台用戶「你點餐、我捐款」，透過點餐將關懷送給需要支持的長輩。

弘道基金會執行長李若綺表示：「營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的兩大挑戰。根據我們服務長者的調查，高達94%營養攝取未達建議標準，且21.4%鮮少外出。我們期待這次與Uber 和Uber Eats的合作，讓更多人關注高齡議題，實際幫助年長者吃得營養、行得安心。」

公益計畫自即日起至22日，只要用Uber Eats App「帳戶」中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿299元享單次95折優惠（最高折20元），Uber Eats將同步捐出20元等值的公益資源給弘道基金會，捐贈累積上限為100萬元。

為回應年長者在交通出行上的不便與社會孤立問題，Uber於去年捐出逾百萬元的乘車優惠序號，也預計將支持弘道基金會推動「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，幫助年長者安心往返辦年貨、共餐圍爐，或參與社區活動，減輕移動負擔。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，首次結合Uber與Uber Eats資源，啟動年度CSR公益計畫，盼透過科技實際回應年長者「食」與「行」的需求，強調這不只是一次合作，更是對高齡議題長期投入的開始，期待成為年長者最堅實的生活夥伴。

愛心不止於捐贈，Uber Eats也預計邀請員工與外送合作夥伴參與弘道基金會的志工服務，協助孤老長者進行居家探視、陪同就醫或電話問安等服務，將關懷從平台延伸到真實生活中。

