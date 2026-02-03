永豐市地重劃垃圾處理費達13億元 地主怨政府無作為須負責

桃園市永豐市地重劃雖然開發面積僅6.39公頃，但掩埋垃圾量高達23萬立方米，處理費要13億元。 （地政局提供）

桃園市政府辦理永豐市地重劃，卻發現基地下方掩埋高達23萬立方公尺垃圾、處理費達13億元，由於市府要求地主自行清理，使得重劃案無疾而終；陳姓地主抱怨，該土地偷埋垃圾行為已被法院判刑，政府理應要求行為人恢復原狀，未料政府卻不聞不問，導致接手地主無辜受害，此外，該重劃案是政府解決公保未徵收問題，發現垃圾後還不准土地容移，當真是欺負老百姓。

市議員楊家俍表示，地主在這個案子實在是很無辜，徵收公共設施用地本來就是政府的責任，拖延5、60年未徵收，好不容易大法官400號釋憲案後，開始可以容積移轉，未料重劃過程發現垃圾又把責任推給地主，除撤銷重劃外，還禁止容移，讓小市民情何以堪。

請繼續往下閱讀...

楊家俍說，90年代桃園是廢棄物的天堂，幾乎偏僻地點開挖都是垃圾，有好幾個社宅基地開挖後發現垃圾，該案於2004年判決確定，當時縣政府並未追究行為人責任，的確是疏失，市府的態度應該是解決問題，而不是全部推給民眾，市府可以比照環保公園模式，繼續受理土地容移，事實上，之前龜山有個案子要興建體育館，結果發現有垃圾最後改為球場，可見事在人為。

黃姓地主表示，永豐市地重劃現況是茂密的竹林，並沒有人居住，2002年是家中的長輩發現有人丟垃圾報警，原本以為法院判刑確定後，政府也會要求行為人恢復原狀，沒想到政府卻擺爛不作為，法院判刑後就沒有下文，因此建議以環保公園模式，持續開放地容移，解決土地沒有徵收問題。

陳姓地主表示，這個案子是法院判刑的案子，代表市府早就知道土地埋垃圾，如果要列管應該是在2004年就列管，如今土地轉了好幾手才列管，根本就是政府怠惰失職。

環保局表示，當初地主發現有人偷倒垃圾，就應該要求行為人恢復原狀，甚至自行清理後向行為人求償，因為土地被埋垃圾，地主負有清理責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法