台東鳳梨釋迦又陷銷售困境 彰化縣府訂購130箱助農民穩生計

彰化縣府向台東採購130箱鳳梨釋迦。（記者黃明堂翻攝）

近期鳳梨釋迦外銷市場受關稅等因素影響，產地端承受價格與通路壓力，去年度就已面臨類似挑戰，縣府持續以「多元通路分流、提升規格與品牌價值、強化國內市場承接」作為穩定產銷的核心方向，並同步爭取中央資源，協助農民穩住生計。彰化縣長王惠美也訂購130箱，經農友完成洗選分級包裝，已於今天送抵彰化縣政府。

台東縣長饒慶鈴說明，過去面對市場波動時，曾獲多個縣市政府與各界團購力挺，對產地是一股關鍵支撐。日前彰化縣王惠美縣長在第一時間得知臺東鳳梨釋迦銷售面臨壓力後，主動來電表達支持並促成訂購130箱，農友以最高標準完成洗選分級包裝出貨並送達彰化，縣府對彰化縣政府的即時相挺與實質行動，表達誠摯感謝。

請繼續往下閱讀...

台東縣府強調，鳳梨釋迦是台東重要的代表性果品，此次訂購除展現跨縣市合作的溫度，更能直接將需求導入產地。縣府也已同步督導包裝端依規格完成分級、整備與運送作業，確保果品品質與配送流程順暢。

臺東縣府並呼籲，面對市場變動，產地更需要持續擴大國內通路承接與企業、團體認購的穩定力量。縣府將持續整合通路資源、推動多元展售與合作訂購，並積極拓展新加坡、中國等的高端市場，也會強化全聯、家樂福等內銷通路，並把第一線衝擊與需求彙整反映中央，爭取更完善的配套措施，與農民站在一起、共同穩住產業信心，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法