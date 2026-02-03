中山大學海科院長廖德裕 接任國研院海洋中心主任

國科會國家實驗研究院今日熱鬧舉行台灣海洋科技研究中心主任交接典禮，前主任孟培傑（左）將印信交給新任主任廖德裕（右），由國研院長蔡宏營（中）監交。（國研院提供）

中山大學海洋科學院院長廖德裕接任國科會國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任，今（3）日熱鬧舉行交接典禮，國研院長蔡宏營期許借重廖德裕教授的學術專業及管理經驗，未來強化海洋中心的研究能量與整合效益，持續推動台灣海洋科技前瞻發展。

廖德裕為海洋大學水產養殖學系學士、清大生命科學系碩士、瑞典斯德哥爾摩大學動物系博士，曾任職美國自然歷史博物館，2012年返國任教於中山大學海洋科學系，曾任副研發長兼深耕辦公室執行長，參與校級研究發展策略規劃、重大計畫推動及跨院系資源整合，具有豐富的行政整合經驗，另擔任東沙國際海洋研究站計畫主持人、中華民國魚類學會理事長、國際海洋研究會中華民國委員會委員、海委會專業諮詢委員、海委會海洋污染防治基金管理會委員。

廖德裕研究領域包括，海洋魚類的族群連通性與生物多樣性、魚類系統分類、獨流溪生態調查與保育、魚類食性研究及魚類環境DNA，並強化環境DNA資料庫建置，將其應用於海洋生態保育、資源管理與長期監測，曾多次獲中山大學優良導師、教學績優獎與研究績優獎，研究及教學表現優異。

廖德裕表示，將在海洋中心既有基礎上，持續推動前瞻海洋研究，將中心硬實力轉化為具體成果與研究影響力，同時深化跨領域、跨機構和跨世代的人才培育與合作機制，推動符合國家海洋政策與社會需求的研究方向，並進一步打造學界信賴、同仁向心的國家級海洋研究合作平台，以回應海洋永續與國家發展的長期目標。

