日本滑雪要注意！日籍作家示警2大地雷：愛穿這物恐致命

日本滑雪示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

不少人喜歡在冬季時前往日本體驗滑雪，但各地滑雪場與高山近期頻傳意外，動用大量警消資源救援外國旅客，引發當地反感。日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生直言，如今日本社會對於屢屢製造緊急狀況的外國遊客已出現不滿情緒，尤其是不遵守規定、擅闖未開放區域者，更容易成為輿論箭靶。

下坂泰生昨（2）日在臉書發文表示，現在日本人其實很討厭必須頻繁救援外國旅客。若是在遵守規則下不慎發生意外，多數人仍能理解，但近年不少外國遊客不聽勸告，擅自攀爬未開放的富士山路線，或進行山岳滑雪（Back Country）等高風險行為，導致必須出動搜救。

下坂泰生指出，每當媒體報導救援外國人的新聞，日本網路上常出現大量謾罵聲浪，最近也有台灣旅客滑雪引發緊急救援的案例，讓日本輿論反應格外激烈。原因在於這些救援多由警察、消防免費執行，日本人認為，不守規定卻動用公共資源，讓納稅人承擔成本，難以接受。

他進一步提到，外國人在日本自駕發生車禍，日本人多半認為是意外，可以理解；但冬季高山事故，往往被視為「不尊重當地規則」的結果，因此更難獲得同情。更令人無奈的是，這類事件還可能波及在地工作的台灣人，北海道有不少台灣人經商或工作，當台灣旅客在雪山出事，有些日本人會產生刻板印象，越偏鄉地區情況越明顯。

除了觀念問題，下坂泰生也提醒裝備風險。他提到，許多台灣人習慣穿UNIQLO發熱衣，但在日本進行滑雪或登山等會大量流汗的活動時，發熱衣反而可能增加失溫甚至致命風險。發熱衣適合日常保暖，卻不適合高強度運動，因為排汗能力差，汗水滯留後會迅速帶走體溫。

他強調，在日本這是基本常識，冬季進行登山或滑雪時，日本人通常不會單穿發熱衣。若真的要穿，也應在發熱衣底下再加一層排汗功能良好的運動內衣，降低無法排汗造成失溫的危險。

