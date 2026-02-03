為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本滑雪要注意！日籍作家示警2大地雷：愛穿這物恐致命

    2026/02/03 18:45 即時新聞／綜合報導
    日本滑雪示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    日本滑雪示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    不少人喜歡在冬季時前往日本體驗滑雪，但各地滑雪場與高山近期頻傳意外，動用大量警消資源救援外國旅客，引發當地反感。日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生直言，如今日本社會對於屢屢製造緊急狀況的外國遊客已出現不滿情緒，尤其是不遵守規定、擅闖未開放區域者，更容易成為輿論箭靶。

    下坂泰生昨（2）日在臉書發文表示，現在日本人其實很討厭必須頻繁救援外國旅客。若是在遵守規則下不慎發生意外，多數人仍能理解，但近年不少外國遊客不聽勸告，擅自攀爬未開放的富士山路線，或進行山岳滑雪（Back Country）等高風險行為，導致必須出動搜救。

    下坂泰生指出，每當媒體報導救援外國人的新聞，日本網路上常出現大量謾罵聲浪，最近也有台灣旅客滑雪引發緊急救援的案例，讓日本輿論反應格外激烈。原因在於這些救援多由警察、消防免費執行，日本人認為，不守規定卻動用公共資源，讓納稅人承擔成本，難以接受。

    他進一步提到，外國人在日本自駕發生車禍，日本人多半認為是意外，可以理解；但冬季高山事故，往往被視為「不尊重當地規則」的結果，因此更難獲得同情。更令人無奈的是，這類事件還可能波及在地工作的台灣人，北海道有不少台灣人經商或工作，當台灣旅客在雪山出事，有些日本人會產生刻板印象，越偏鄉地區情況越明顯。

    除了觀念問題，下坂泰生也提醒裝備風險。他提到，許多台灣人習慣穿UNIQLO發熱衣，但在日本進行滑雪或登山等會大量流汗的活動時，發熱衣反而可能增加失溫甚至致命風險。發熱衣適合日常保暖，卻不適合高強度運動，因為排汗能力差，汗水滯留後會迅速帶走體溫。

    他強調，在日本這是基本常識，冬季進行登山或滑雪時，日本人通常不會單穿發熱衣。若真的要穿，也應在發熱衣底下再加一層排汗功能良好的運動內衣，降低無法排汗造成失溫的危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播