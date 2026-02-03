為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南出現「芋泥三色豆香菜義大利麵」蔡英文不忍留言了

    2026/02/03 17:41 記者王姝琇／台南報導
    台南餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，吸引蔡英文留言回應。（圖／Threads@tainanxian_food）

    台南餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，吸引蔡英文留言回應。（圖／Threads@tainanxian_food）

    南市中西區餐廳推出突破味蕾的義大利麵，有「芋泥三色豆香菜義大利麵」與「珍珠奶茶培根義大利麵」，迅速掀起討論，不少網友看到配料組合直呼：「請老闆帶著這間店離開地球！」連前總統蔡英文也現身留言。

    美食部落客近日在Threads上分享兩道料理，把台灣人熟悉、卻極少同時組成食材的芋泥、三色豆、香菜一起料理，甚至還有珍珠奶茶與培根，「標記最好的朋友請他吃這盤！芋泥三色豆香菜義大利麵，到底是什麼奇葩組合？有人要挑戰嗎？」

    特別的是，這波討論還釣出蔡英文親自留言到：「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面……這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」這句回覆也引來許多網友朝聖，紛紛表示，「我不希望第三次世界大戰起因，是因為三色豆放在義大利麵！！」、「讓世界看見台灣（X） 讓世界害怕台灣（O）」、「喵英，這個不可以。」

    也有不少網友表示意見，「這個要判無期徒刑不得假釋」、「你各位再浪費食物，這就是你下地獄要吃的」、「老闆不怕同時被義大利人跟台灣人告嗎」、「生活是怎麼了嗎想出這種毀滅料理」。

    餐廳店長梁陞維受訪表示，當初就是出自好奇，把台灣人討厭的三樣東西加在一起做出這道「芋泥三色豆香菜義大利麵」餐點，後來有請部落客來拍片流量也好，剛好蔡英文總統有看到、留言，也感覺很榮幸，歡迎大家可以來嘗鮮看看；相較之下，珍奶培根的接受度比較高，是採用阿薩姆紅茶料理烹調出茶香氣，口感鹹甜；芋泥三色豆香菜義大利麵整體偏甜。

