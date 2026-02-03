不是簡體！ 老師常寫「這1字」 鄉民笑了：台灣人才懂

「只有台灣人才看得懂」的特殊簡體字，近日在網上掀起熱議。示意圖。（資料照）

台灣雖然使用繁體字，但日常生活中還是有不少人為了方便，用簡體書寫筆劃較為繁複的字，甚至衍生出「只有台灣人才看得懂」的特殊簡體字。近日有網友就在網上聊到這件事，掀起熱議。

最近有網友在Threads上分享一個書寫符號，笑稱「聽說這個字只有台灣人看得懂」。鄉民們一看就知道是數學的「數」字，看似簡體字，但正確的簡體寫法為「数」，與原PO貼出的符號大相逕庭，「以前的數學老師都這樣寫」、「數學老師標準字體」、「我現在當老師也都這樣寫」、「沒辦法，數這個字不管簡體還是繁體筆劃都有夠多，這樣寫省事多了」、「看來大家的老師都這樣寫，這是怎麼做到全國統一的」。

請繼續往下閱讀...

還有其他網友說，「既非簡體字又非繁體字的東西」、「我以前一直以為是簡體字，長大才發現根本不是」、「看這篇還真的不知道原來這是屬於台灣人的惰體字」、「這是長輩那年代的『草寫』，不是簡體字」、「以前教育部曾主張書寫可以用簡便字，但不能用大陸簡體字，而且除了國文，其他考試不會扣分，但是好像不了了之了」、「這是正宗的國文簡寫啦，跟中共發明的殘體字不同」。

除了「數」之外，還有幾個只有台灣人才看得懂的簡寫，例如「點」，簡體字為「点」，但台灣簡寫是「上占下大」；「藍」簡體為「蓝」，但台灣簡寫是「艸字頭加個二」；「要」這個字繁簡相同，但台灣又會簡寫成「上又下女」。

「數」字各種寫法。（圖翻攝自Dcard）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法