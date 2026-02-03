嘉義縣春節交通疏導全攻略 警局公布熱門景點動線與接駁資訊

春節期間嘉義縣警方將在國道匝道進行管制疏導。（嘉義縣警察局提供）

今年春節連續假期為2月14日至2月22日，嘉義縣警察局針對轄內觀光景點、風景遊憩區、傳統市場等地點，將增派警力加強交通稽查及疏導作為，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。

嘉義縣警局表示，春節期間台18線阿里山公路上阿里山車流替代道路為富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山；下阿里山車流替代道路部分，前往國道三號北上車輛建議改道行駛嘉126-2線-嘉126-1線-嘉126線接台3線往竹崎交流道，或經台18線隆興村十字路右轉台3線往竹崎交流道。

奮起湖地區2月17至2月21日大年初一至初五上午9點至下午5點管制小客車由台18線進入縣道169線，統一改道由台18線63.5公里處行駛替代道路經頂石棹前往奮起湖，返程則一律行駛縣道169線離開；阿里山國家風景區管理處在樂野服務區台18線61公里處規劃免費專車，並於2月17至2月21日每日上午9點至下午5點接駁遊客前往奮起湖。

阿里山森林遊樂園區部分，林業及自然保育署嘉義分署於2月14日至2月22日每日上午8點至下午6點提供免費專車，於台18線90公里至95公里接駁遊客往返遊樂區大門口。

太平雲梯及瑞里地區部分，前往太平雲梯遊客建議將車輛停放在梅山地區，轉乘接駁車前往太平地區；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台3線轉166線前往。

布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場部分，前往高跟鞋教堂車輛請行駛替代道路往返（過布新橋後右轉順安路-左轉新興街-左轉海興街前往高跟鞋教堂）；前往漁市場車輛請依規定停車，切勿路邊任意違規停車致影響車流通行；東石漁人碼頭部分，前往東石漁人碼頭車輛請由168線-彩霞大道前往；返程車輛請沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

北港大橋南端部分，往北港方向車輛如於北港大橋上回堵時，警察局將引導縣道159線東行往北港方向車輛改道往南行駛台19線，右轉嘉69線、145線由媽祖大橋前往北港地區；朴子地區沿台19線往北港方向車流，引導於145線路口左轉，沿145線經媽祖大橋往北港地區。

高速公路局訂於2月19日（初三）、2月20日（初四），每日下午1點至晚上6點實施高乘載管制，警察局將派員針對國道1號（嘉義系統交流道、水上交流道、民雄交流道、大林交流道）及國道3號（水上系統交流道、中埔交流道、竹崎交流道、梅山交流道）各北上匝道進行管制疏導工作。

搭乘高鐵民眾請在高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；等候接駁民眾請由第2、3號門出站，於保鐵五路候車；高鐵站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，且不用下車繳費即可直接駛離，請善加利用，切勿任意停車影響BRT公車及接送車流動線。

春節期間阿里山公路接駁規劃。（嘉義縣警察局提供）

春節期間太平雲梯及瑞里風景區一帶的交通路線。（嘉義縣警察局提供）

春節期間布袋高跟鞋教堂、觀光漁市場交通路線。（嘉義縣警察局提供）

