    竹北千歲宮及金財神慈善功德會回饋社會 捐贈警用巡邏車

    2026/02/03 16:46 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市千歲宮及金財神慈善功德會，共同捐贈1輛Toyota Rav4全新的警用巡邏車，回饋社會。（圖由新竹縣警察局提供）

    竹北市千歲宮及金財神慈善功德會，共同捐贈1輛Toyota Rav4全新的警用巡邏車予竹北分局，回饋社會；新竹縣政府警察局於今天舉行贈車典禮，感謝廟方守護地方，支持警方執行治安工作。

    千歲宮由管委會主委林秀蘭及新竹縣金財神慈善功德會主委彭吉台代表致贈象徵巡邏車的鑰匙，竹縣警察局副局長邱幼媚及竹北分局分局長吳學安共同受贈，並回贈感謝狀。

    新竹縣副縣長徐元棟、竹北市市長鄭朝方、各位民意代表和地方仕紳到場觀禮，共同見證這份社會善舉。

    邱幼媚表示，警察工作日夜不輟，巡邏車是維護治安、服務民眾的重要工具。千歲宮及金財神慈善功德會共同捐贈巡邏車不僅能提升警察巡邏的效能，也讓基層同仁深受鼓舞，感受到社會各界對警政工作的支持，展現警民合作，建立更緊密的治安防護網。

    竹北市千歲宮及金財神慈善功德會，共同捐贈1輛Toyota Rav4全新的警用巡邏車。（圖由新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局於今天舉行贈車典禮，感謝千歲宮和金財神慈善功德會守護地方，支持警方執行治安工作。（圖由新竹縣警察局提供）

