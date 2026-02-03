台74線十九甲北出匝道通車 周邊6處路口號誌優化提升順暢

市府持續檢視台74線銜接地方道路路口號誌，提升行車效率。（市府提供）

台74線大里（十九甲）北出匝道 於1月26日正式通車，提供大里區十九甲地區及大里工業區民眾新的下匝道選擇，可有效縮短繞行距離、提升通行便利性。台中市政府交通局表示，考量新匝道周邊車流勢必增加，已與交通部公路局中區養護分局透過車流模擬分析，針對匝道周邊共6處路口進行號誌時制與交通管制措施的滾動式調整，提升行車順暢度。

交通局長葉昭甫指出，台74線是台中市重要的環狀快速道路，但因過去太平至霧峰地區匝道配置不足，民眾常需繞行平面道路，不僅增加行車時間與距離，也影響整體交通順暢。

市府向中央爭取於草湖、六順橋及十九甲等地區增設匝道，逐步完善屯區與市區間交通路網，草湖交流道已於2023年10月30日通車，六順橋南向入口匝道亦於2025年9月1日啟用，而十九甲北向出口於1月26日順利通車，通車一週期間，經交通局交通控制中心觀察，匝道出口車流運作情形良好。

葉昭甫表示，此次大里（十九甲）北出匝道工程由交通部公路局規劃設計，考量匝道直接銜接平面號誌路口，採2車道配置以提升儲車空間與路口紓解能力，並於銜接處設置右轉專用道及放大右轉截角，讓大型車輛可順利銜接立善橋外側車道，同時避免下匝道右轉車流與立善橋直行車輛衝突，降低車流回堵至匝道口的風險。

交通局表示，已配合調整匝道周邊6處路口號誌時制，包括優化號誌時相、放大號誌週期秒數，並透過號誌時差設計提升車流續進效果。

其中，於甲堤南路與立元路、立元一橋等路口開放紅燈右轉，並於立善橋與仁慈街、至善路，以及至善路與仁化路等路口調整號誌時差，有效紓解立善橋方向車流；除號誌優化外，也同步搭配交通管制措施，於甲堤南路往東南方向及匝道口實施禁制左轉，避免左轉車流干擾主要行車動線。

