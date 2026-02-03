紅白大戰！信義草坪頭「群櫻」綻放 雪白李花夢幻搶眼

南投信義鄉草坪頭櫻花季，不只粉紅櫻花吸睛，雪白李花繁茂花況也相當搶眼。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉草坪頭櫻花季開跑，目前以山櫻花、河津櫻花開最盛，「群櫻」綻放非常熱鬧，另外，今年雪白李花也是花開繁茂，花況7、8成相當夢幻，搶眼程度不輸櫻花，猶如上演「紅白大戰」，預計李花可再持續1週。

草坪頭觀光茶園茶農表示，當地種植各品系櫻花，數量超過4000棵，現以桃紅色山櫻花、粉紅色河津櫻開得最好，花況可再1週至10天，後續還有桃紅八重櫻，以及粉嫩吉野櫻、富士櫻等，將在春節接力盛開。

此外，草坪頭茶園不只有櫻花，還有李花也很有看頭，由於李花花絮繁盛，每逢開花期綻放雪白花朵，也吸引許多賞櫻民眾目光，目前園區李花已開7、8成，預估可再持續1週，由於近日山區天氣還算穩定，民眾可把握時間賞花，花季至3月1日。

南投信義鄉草坪頭正值櫻花季，目前以桃紅色山櫻花，以及粉紅色河津櫻花況最佳。（記者劉濱銓攝）

