    澎湖爭取第3家航空公司？ 立委楊曜出示公文指假議題

    2026/02/03 16:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖成立第三家航空公司？立委楊曜明示是假議題。（記者劉禹慶攝）

    澎湖去年空運機票一票難求，爭取第3家航空公司聲音四起，澎湖縣政府開出的第3家航空公司支票，至今仍在空中樓閣階段。立委楊曜今（3）日直接點出，澎湖第3家航空公司就是假議題，並出示交通部回應公文，以「如果」字眼回應，明示這是假議題。

    原本澎湖天空有4家航空公司經營，自復興、遠東航空相繼退出後，僅剩下立榮與華信航空，不僅旺季一票難求，連淡季都因時間調整及減班，影響澎湖民眾基本交通需求，澎湖各界期盼能第3家航空公司進駐，紓解現有機隊與機師不足情況。但澎湖縣長陳光復前年在2周年就職記者會，說好的第3家航空公司，至今連個影都沒有。去年底又改口國內有財團願意投資，但時程未定。

    立委楊曜今日出示交通部回函，交通部表示，如果有意願投入國內航線經營的業者，並符合民用航空法相關規定提出申請，交通部樂觀其成。楊曜解讀公文「如果」，就表示「目前沒有」，第3家國內航空請大家慢慢等。

    楊曜進一步說明，也許3年，或者5年之後的幾年，就會有人籌組公司，申請飛行澎湖到台灣各地的國內航線。交通部回函出現「如果」字眼，第3家航空公司依目前看來，就明示這是假議題。反正澎湖人的期待很廉價，幻滅已成習慣，沒有就沒有吧！

    澎湖機票一票難求，地方爭取第三家航空公司開航。（記者劉禹慶攝）

