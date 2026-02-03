一指搞定！台南觀旅局「行春網」 一站掌握吃喝玩樂

觀旅局推出台南行春網站。（台南市政府提供）

便利民眾規劃春節、元宵連假旅程，觀旅局彙整逾百項春節活動建置「2026台南行春」網，包括展覽、演藝、活動、花海、導覽活動、燈會、交通等資訊，串聯即時交通資訊網，讓民眾一站掌握台南過年走春資訊。

台南市府透過建置「2026台南行春」網站，整合原本分散的旅遊資訊，提供清楚、好查詢的旅遊指引，無論是親子家庭、好友結伴或自由行旅客，都能快速找到符合需求的行程安排。市長黃偉哲推薦，台南春遊活動相當精彩，有被譽為最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」、曾獲德國紅點設計大獎的「月津港燈節」及「新營波光節」、普濟燈會等指標性燈節，亦可走訪六甲落羽松、梅嶺賞紫牡丹，順訪寺廟祈福，各文化古蹟景點、藝文展館與文化園區，也都規劃豐富的展覽及活動。

觀旅局長林國華表示，春節連假德元埤、葫蘆埤及虎頭埤等風景區，於2月14至22日舉辦「金馬伍吉 三埤迎春」活動；另於2月7日至3月8日在虎頭埤風景區展出「2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春『豚』好運」大型氣偶，打造療癒系觀光亮點。還有「2026 Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20至22日在台南都會公園登場，現場規劃三大主題棲息地，並設置寶可夢主題裝飾及人偶見面會，夜間更首次推出「超級之夜」，讓民眾不分白天或夜晚，皆能體驗遊戲與城市結合的樂趣。

為鼓勵遊客深入體驗月津港燈節與鹽水蜂炮，觀旅局彙整國光威樂假期、東南旅遊及雄獅旅遊等3家旅行社，推出共6條結合燈節與蜂炮活動的1至3日套裝遊程，內容涵蓋鹽水老街、周邊景點與特色美食，讓民眾輕鬆暢遊台南。同時整合11家旅館與民宿業者推出住宿優惠方案，民眾持月津港燈節或鹽水蜂炮活動紙本DM，或以手機出示相關DM圖片，即可享優惠。

