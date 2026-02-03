為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    旗山老街春節規劃近千停車位 擴大行人徒步區管制範圍

    2026/02/03 16:15 記者陳文嬋／高雄報導
    新工處今年完成旗山老街高灘地停車場。（記者陳文嬋攝）

    新工處今年完成旗山老街高灘地停車場。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節連假9天，公路局南分局加強高屏易壅塞路段交通疏運，並規劃替代路線避免塞車，熱門景點旗山老街擴大行人徒步區管制範圍，並增達近千個停車位，民眾逛街停車更方便。

    高屏省道鄰近風景區易壅塞路段，如國道10號接台3線、台29線佛陀紀念館路段、台3線與台28線交會旗山路段、台1線與台17線交會水底寮路口、國道3號南州交流道與187乙線銜接台1線路口、台26線車城福安宮路段、台26線墾丁街道、台24線三地門至霧台路段等，南分局已完成交通疏導、替代路線等。

    南分局也完成旗山老街、佛光山燈會、墾丁大街、屏東縣熱帶農業博覽會、屏東燈節等疏運路線，其中旗山老街既有行人徒步區中山路（華中街至復新街），將加強華中街（延平一路至中正路段）行人徒步區橫交道路管制，擴大管制避免車輛闖入。今年更完成高灘地停車場，規劃947個小型車、大客車47個，合計994個停車位，包括高灘地停車場397席、旗山轉免站停車場15席、旗山體育場公有停車場20席、區公所後方停車場74席、旗山停三停車場68席、旗山延平停車場21席、旗山停7停8停車場49席、中華路沿線路邊停車格70席、中正路沿線路邊停車格50席、永平街等沿線183席。

    此外，佛光山春節平安燈法會將於2月17日至3月18日登場，鼓勵民眾搭乘捷運R16左營站（高鐵左營站），轉乘哈佛快線（高雄客運）、8501佛光山線 （義大客運），佛陀紀念館開放部份停車場供民眾停放，佛光山寺停車位供台29北往南車輛停放，統嶺社區公有停車場停車位供台29南往北車輛停放；低水護岸停車場機動單行方向管制，遊客可利用人行景觀天橋穿越至佛館門口，以避開台29線車流。

    屏東燈節規劃4處景點，包括屏東縣民公園、萬年溪畔（仁愛路至建國路段）、勝利星村、內埔鄉龍頸溪畔公園，周邊皆有公有停車場，活動單位也備有接駁車；墾丁大街2月17日初一至21日初五18至22時管制，規劃車輛改駛替代路線為大灣路，將視車流情形實施人車分流策略 ，並規劃警力疏導路口交通，加強客運輸運及公車接駁。

    農曆春節將至，旗山老街張燈結綵。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，旗山老街張燈結綵。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，旗山老街張燈結綵。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，旗山老街張燈結綵。（記者陳文嬋攝）

