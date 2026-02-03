宜蘭家扶學子獲資助 實踐廚房裡的溫柔韌性

宜蘭家扶扶助兒阿元與主任陳錫平合影，感謝獲獎助學金挹注就學及生活。（宜蘭家扶提供）

宜蘭家扶中心今天舉辦座談會，邀請餐飲科阿元等3名扶助兒，分享學習歷程，並現場製作蛋糕，還妝點水果展現長才，並感謝在獎助學金資助下，克服家庭困境，考取中餐與烘焙證照，實踐廚房裡的溫柔韌性。

阿元的求學之路充滿挑戰，母親因罹癌需長期休養，為了貼補家計，他假日常須前往民宿打掃，就讀餐飲科後，面對龐大食材費與實習支出，生活壓力曾讓他喘不過氣，但坦言「在廚房磨練刀工，讓他找回自信，若沒有獎學金支持，負擔真的很重！」

在宜蘭家扶獎學金扶助下，阿元不必因經濟壓力中斷夢想，順利取得中餐與烘焙丙級證照，今天和同樣受助、擁有數位電子乙級等多張證照的電子工程系小安，以及累積4張丙級、數位電子乙級、儀表電子乙級的電機與資訊工程系阿進，分享學習歷程。

宜蘭家扶中心主任陳錫平說，對扶助學子而言，獎學金是實質的支持力量，不用因生活困頓，埋沒才華或求學追夢的機會，下月14日將舉辦獎學金頒獎典禮，預計發放近300萬元，助300位學子安穩就學，期許各界繼續成為弱勢家庭的幕後推手，協助家扶孩子翻轉未來。

宜蘭家扶舉辦座談會，主任陳錫平（左2）邀請扶助兒阿進（左1）、阿元（右2）及小安（右1）分享學習歷程。（圖由宜蘭家扶提供）

