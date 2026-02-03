為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    上千隻禽流感斃死雞埋苗栗 鍾東錦肯定中市府疫調迅速正確疫情未擴大

    2026/02/03 16:28 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府開挖遭「豐康牧場」非法掩埋禽流感斃死雞。（縣府提供）

    苗栗縣議會臨時會今（3）日開議，後龍外埔地區遭台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」非法掩埋及棄置1千多隻感染H5N1高病原性禽流感斃死雞一事，成為議員關心焦點。縣長鍾東錦答詢表示，盧市長領導的台中市政府很棒，疫調迅速、正確，讓苗縣府處置得宜，沒有進一步造成其他雞農的損失。

    台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」大批雞隻死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，其中1千多隻埋在後龍鎮外埔地區一處私有地，另有200多隻棄置於外埔里王爺宮大排。

    台中地檢署昨（2）日出動5名檢察官，前往豐康牧場和負責人雲姓男子住處同步搜索，並約談雲男及陳姓、李姓員工，與後龍掩埋斃死雞的地主顏姓男子，訊後認為雲男和顏男涉嫌違反廢棄物清理法，並有滅證、串證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法官裁定雲姓場主收押、顏姓地主以20萬元交保。

    議員們在今天臨時會關切後續處理。鍾東錦表示，盧市長領導的台中市政府很棒，很快速完成相關疫調，也很準確，讓縣府第一時間將遭掩埋的病死雞全部清理乾淨，送化製處理，並在現場及周邊全面清消，沒有進一步造成其他雞農的損失，是不幸中的大幸。

    對於豐康牧場負責人及顏姓地主被收押禁見，鍾東錦也認為檢方做了重大的裁示，非常好。他說，像這種可惡的業者，就必須用最嚴厲的手段對付，才可以杜絕亂棄置事業廢棄物及病死豬、病死雞的事件再發生。

    苗栗縣長鍾東錦答詢肯定，台中市府疫調迅速、正確，讓苗縣府處置得宜，未進一步造成其他雞農的損失。（縣府提供）

