世界母語日結合農曆年 南市圖串聯15區圖說台語

南市圖結合農曆春節與世界母語日，將自2月8日起至3月8日，舉辦一系列活動，包括繪本與手作等，讓民眾在感受年節氛圍同時，也能學習本土語言。（圖由南市圖提供）

2月21日「世界母語日」適逢農曆春節期間，台南市立圖書館串聯永康新總館及全市15間區圖書館，自8日起規劃為期1個月的「你的話、我的語—新年暨世界母語日」系列活動，讓民眾在濃濃年味中，體驗本土語言的豐富魅力。

首先登場的是南市圖永康新總館於8日及14日舉辦「台語繪本動手做」活動，結合年節繪本《我的壓歲錢》與《好忙的除夕》，教導小朋友一邊學台語，一邊製作財神爺吊飾與春聯拓印，讓母語學習與傳統習俗無縫接軌；21、22日（大年初五、初六），更化身為熱鬧的文化競技場，推出手作活動及灶咖工作坊，融入在地工藝與客家文化，編織新年祝福掛飾及客家花布零錢包，或是製作充滿繽紛氣息的水果糖葫蘆及三色牡丹餅，象徵祈求馬年好福氣、財源滾滾來。22日下午，B1戶外遊戲區還有「馬年歡樂迎新秀」，安排魔術魂表演團隊的小丑氣球表演及互動爆米花車，現場將以台語與民眾趣味互動。

3月7日下午，南市圖與台南台語共學團「甜粅粅的虱目魚」合作，將在永康新總館舉辦「台語大挑戰」活動，以台語繞口令考驗參加者的發音準確度與反應力。

3月7日及8日則串聯全市15間區圖書館，包括台江文化中心、安平、後壁、新化等區圖書館，辦理「台語猜猜樂」活動，將台語俗諺變身為有趣的謎題，讓母語重新回到生活對話與日常互動中。

各項活動名額有限，採預先報名，相關訊息可至台南市立圖書館官網或官方臉書粉絲專頁查詢。

