逆境翻轉人生 低收戶少女考取台大工學院

來自低收入戶家庭、幼年即接受安置的小亭，在社工與安置機構長期陪伴下穩定成長，今年成功錄取國立台灣大學工學院，以實際行動寫下逆境翻轉的人生篇章，也為安置兒少自立向學樹立勵志典範。

社會局指出，18歲的小亭，幼年時因母親病逝、父親受限於經濟與照顧能力，經社工評估後與弟弟一同接受安置。自3歲起，她在板橋第二社福中心與安置機構的照顧下成長，透過穩定生活支持與多元學習資源，逐步建立自信與目標。成長過程中，板橋第二社福中心主責社工陳玟伶持續追蹤關懷，並串聯機構、學校及民間資源挹注學習能量，也在節日與寒暑假期間安排小亭與父親團聚，維繫家庭支持系統與情感連結。

陳玟伶表示，小亭與弟弟課業表現亮眼，小亭尤其嚮往台大，為此特地帶她到台大校園參訪、拍照，並協助蒐集相關科系資訊，強化升學動機與信心，最終順利錄取台大工學院。

安置機構院長蘇鈺惠回憶，小亭剛到機構時因家庭變故情緒不安，姊弟也曾被初步鑑定有發展遲緩情形，社工與老師積極輔導並協助補習，學習狀況逐漸改善；同時鼓勵她參與音樂課程與合唱團，培養多元興趣，小亭也學會彈吉他，在音樂中找到抒發情緒的出口。

社會局並媒合板信銀行與微星科技提供資源協助。板信銀行副總經理黃家泰表示，初期每月提供五千元助學金、至少一年，希望支持她安心求學；微星科技則致贈筆電，鼓勵她深耕資訊專業。新北市社會局長李美珍指出，小亭在逆境中堅定向學，展現難能可貴的韌性，這份成果有賴社工長期陪伴、機構用心培育，以及企業協力支持。

