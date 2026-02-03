走訪新化山城 台灣好行168虎埤老街線祭免費導覽

台灣好行「168虎埤老街線」祭出春節免費散步導覽。（圖由南市觀旅局提供）

推廣新化山城文化與低碳旅遊，觀旅局於農曆春節推出「台灣好行168虎埤老街線散步導覽」，結合新化老街歷史脈絡、虎頭埤自然景觀及台灣好行公車路線，邀民眾18至21日深入體驗新化在地文化，即起免費報名。

市長黃偉哲表示，新化是台南重要山城聚落，不僅擁有保存完整的老街建築與日治時期官署設施，更鄰近虎頭埤風景區，是兼具文化底蘊與自然景觀的旅遊亮點。透過台灣好行168虎埤老街線串聯新化老街與虎頭埤，不僅提供便利大眾運輸選擇，也能以低碳、友善環境方式，品味新化人文故事與山林風光，歡迎民眾春節走進新化，感受不一樣的台南慢旅行。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，活動由導覽老師陳楠修帶領從興南客運新化站出發，走訪新化街役場、新化老街、蘇家古厝、武德殿、日式宿舍及天壇護安宮等熱門重要景點，透過生動解說，讓民眾認識新化的歷史發展與老街故事，隨後搭乘台灣好行168虎埤老街線前往虎頭埤風景區及林家園藝，銜接自然景觀導覽，體驗山城與水岸交織的悠閒氛圍，極適合健行紓壓。

當日可憑識別證免費搭乘台灣好行，並兌換虎頭埤入園門票，為讓參加遊客收穫滿滿，結合在地觀旅業整合沿線店家，活動結束，後亦加碼提供各式店家優惠，讓參加民眾物超所值，活動採「台南旅遊網」線上免費報名，歡迎民眾踴躍參加。

新化老街每逢農曆春節吸引上萬人次走訪。（圖由南市觀旅局提供）

台南虎頭埤風景區是不可錯過的春遊好去處。（圖由南市觀旅局提供）

168虎埤老街線散步導覽活動將走訪林家園藝。（圖由南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法