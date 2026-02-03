馬太鞍堰塞湖潰堤重創 鄭英耀赴光復商工及國中關注復原進度

馬太鞍堰塞湖潰堤重創光復商工，教育部長鄭英耀（左）今日親赴學校打氣，關注復建進度。（教育部提供）

馬太鞍堰塞湖潰堤造成災害，教育部投入逾5億元進行校園復建工程。農曆春節將至，教育部長鄭英耀今（3）日赴花蓮縣光復鄉，走訪國立光復商工及花蓮縣立光復國中，瞭解校園災後之復原進度與重建情形，並關心師生教學與學習環境，期盼校園重建工作穩健推進，讓校園早日恢復安全、友善且充滿活力的學習環境。

鄭英耀表示，災害發生期間適逢教師節及國慶連假，教師必須兼顧教學、災後復原工作及協助學生心理安定，這份辛勞與付出，教育部深表肯定與感謝，災後復建不僅是硬體設施的修復，更是對教育韌性與社會責任的實踐；學校在重建過程中所展現的堅毅韌性與積極動能，令人深受感動。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀也說，教育部將持續整合中央與地方資源，與地方政府協力合作，確保校園復建工程如期推進，讓孩子們能在完善的環境中安心學習，共同迎接嶄新的一年，而值此歲末年關，他也叮囑學校同仁在持續辦理校園重建時，要利用年節假期適度調節身心，與家人共享年節時光。

教育部國教副署長許麗娟說明，去（2025）年馬太鞍堰塞湖災害對光復地區校園造成重大衝擊，教育部秉持「災後復原、學生優先」原則，全力支持學校復建工作，分別補助光復商工3.1億元及光復國中2.05億元，協助基本設施重建、校園綠美化、運動場地復建、室內空間整修、教學空間及實習場域重建等工程，光復商工去年12月簽約，預計於明（2027）年1月完成；光復國中於今年1月23日提送規劃報告，亦預計於明年2月完成工程。

教育部表示，將持續作光復商工與光復國中最堅強的後盾，在符合法令與公共工程規範之前提下，加速行政流程，提供必要的支持，期盼校園早日恢復安全、友善且充滿活力的學習環境。

馬太鞍堰塞湖潰堤重創光復商工，教育部長鄭英耀今日親赴學校打氣，關注復建進度。（教育部提供）

馬太鞍堰塞湖潰堤重創光復國中，教育部長鄭英耀今日親赴學校打氣，關注復建進度。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法